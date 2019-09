Ascolti TV | Martedì 24 settembre 2019 La Strada di Casa 17 5% | Cado dalle Nubi 13 4%

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ladi2 - Silvia Mazzieri Su Rai1 Ladi2 ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 1.910.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia ha interessato 1.503.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Logan – The Wolverine ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.138.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Il Segreto totalizza un a.m. di 1.470.000 spettatori con il 5.8% di share e Una Vita piace a 1.160.000 spettatori (5.5%). Su La7 diha registrato 1.320.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su TV8 Codice Unlocked ha segnato il 2.1% con 484.000 spettatori mentre sul Nove Il Supplente ha catturato l’attenzione di 273.000 spettatori ...

Dalla Rete Google News

Dtti TV Digitale terrestre

Mediaset Premium - The Show Must Go On sul set di «Riverdale». La morte di Luke Perry - nella serie Fred Andrews, il padre del protagonista Archie - giunta ...