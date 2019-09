Arrivano le bambole gender neutral

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) LeCreatable World sono(foto: Mattel) Non hanno le forme sinuose di Barbie e nemmeno le spallone di Ken. Le nuovedella linea Creatable World, appena lanciate da Mattel, non sono connotate dal punto di vista sessuale. Possono essere femmine, maschi o entrambe le cose. Il tutto in un’ottica di inclusività e diità di genere. Proposte in sei versioni, con diverse sfumature di pelle e differenti colori di capelli, lehanno i lineamenti di un (o una) preadolescente, non eccessivamente marcati, in modo da essere neutri. Ogni kit (in vendita a 39 euro) contiene, oltre alla bambola, una parrucca con i capelli lunghi, sei tipi di vestiti (tanto gonne quanto pantaloni), tre paia di scarpe, un cappello e un paio di occhiali da sole. Il kit delleCreatable World (foto: Mattel) Sta a chi gioca decidere se la sua bambola è una bimba con i ...

