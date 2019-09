Arriva l’Aperol Spritz Tour | da 27 a 29 settembre all’Auditorium Parco della Musica

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – Non si ferma l’onda arancione di Aperolche anche quest’anno porta i colori del suo happy hour in giro per l’Italia. Per il2019, il van di Aperolfarà ancora tappa a Roma in occasione proprio delFestival per tre giornate all’insegna del motto #HappyTogether, del divertimento e dello stare insieme, in pieno stile Aperol. Ci saranno così anche i colori e la vivacità del van a Roma, duranteFestival – la tre giorni ricca di appuntamenti per festeggiare il drink icona dell’aperitivo italiano – che si terrà dal 27 al 29, nella terrazza pensile dell’Auditorium. Con il suo, Aperolporta da mesi momenti di gioia e condivisione in tutta Italia, raccontando il suo legame con la regione e al tempo stesso il suo carattere internazionale, in grado di unire le persone ovunque si trovino nel ...

