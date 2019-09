Arrestato lo stalker di Miley Cyrus La mia missione è metterla incinta

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Mariangela Garofano È statolo scorso weekend durante l'esibizione della cantante a Las Vegas, lodi. L'uomo, in preda ad un delirio di onnipotenza, ha messo in allarme il team della cantante dopo alcuni tweet inquietanti È stato fermato eDavid Rumsey, l’uomo che perseguitava la popstar. La cantante si stava esibendo all’IHeart Radio Festival a Las Vegas, quando la sicurezza ha notato nella folla l’uomo, già nella lista dei potenziali fan pericolosi. Come riporta il sito Perez Hilton, Rumsey era stato notato dalla sicurezza per alcuni tweet piuttosto inquietanti rivolti alla cantante riguardo la sua intenzione di riportare in vita celebrità scomparse come Prince, 2Pac e Michael Jackson e fare festa con loro. “Credevo che parlare di eterna giovinezza e riportare in vita i morti ti avrebbe avvicinato a me”, ha scritto l’uomo ...

TgrSardegna : ??Professionista di 53 anni arrestato dalla @poliziadistato di Busto Arsizio, in provincia di Varese,con l'accusa d… - CriminalMenteTw : Arrestato lo stalker di Alessia Orro L'articolo di Roberto Molino - infoitinterno : Perseguitava la pallavolista Alessia Orro, arrestato stalker -