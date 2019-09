Approvato in Europa il primo farmaco a base di CBD per trattare l’epilessia | si chiama

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'Epidiolex,di cannabis autorizzato per il trattamento dell'epilessia, ha avuto il via libera anche in. E' una pietra miliare che potrebbe portare il CBD ad essere considerato come principiologico e alla diffusione di questoanche in Italia performe di epilessia che non rispondono ai trattamenti tradizionali, soprattutto nei bambini.

