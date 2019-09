Approvato il primo farmaco a base di cannabis per trattare l’epilessia | si chiama

Approvato in Europa il primo farmaco a base di CBD per trattare l’epilessia : si chiama Epiodiolex : L'Epidiolex, primo farmaco a base di cannabis autorizzato per il trattamento dell'epilessia, ha avuto il via libera anche in Europa. E' una pietra miliare che potrebbe portare il CBD ad essere considerato come principio farmacologico e alla diffusione di questo farmaco anche in Italia per trattare forme di epilessia che non rispondono ai trattamenti tradizionali, soprattutto nei bambini.Continua a leggere