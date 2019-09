Anticipazioni U&D | la Platano dimentica Guarnieri con Incarnato

Anticipazioni U&D over : Riccardo ancora geloso di Ida e lei piange - ritorna Anna Tedesco : Lunedì 23 settembre riprende l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, durante la quale andrà in onda la seconda registrazione del trono over, avvenuta il 7 settembre a Roma. Anche in questo caso non mancheranno i colpi di scena, che avranno come protagonisti soprattutto Ida e Riccardo, la ex coppia protagonista del trono over, alle prese con numerosi alti e bassi. E poi ancora occhi puntati su ...

Anticipazioni U&D oggi 20 settembre : sul trono arriva Giulio Raselli - ex di Temptation : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e oggi, venerdì 20 settembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono classico, di cui sono state fornite le prime Anticipazioni sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Anche la puntata di oggi sarà dedicata ai protagonisti del trono classico: dopo la presentazione dei primi due tronisti, si proseguirà con l'arrivo in studio degli altri due protagonisti di ...

Anticipazioni U&D del 19 settembre - Classico : ospiti Katia e Vittorio di Temptation Island : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 19 settembre Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento stagionale del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti. Quanto andrà in onda sarà riferito alla registrazione che si è tenuta lo scorso 29 agosto agli studi Elios di Roma, in seguito alla quale il pubblico ha conosciuto i nomi dei quattro ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel programma televisivo condotto da Maria De ...

U&D Anticipazioni trono classico - Giulio contro una corteggiatrice Veronica : 'Fenomena' : Comincia a entrare nel vivo la stagione di Uomini e Donne 2019/2020: l'esperienza di Giulio Raselli sul trono più famoso d'Italia sta appassionando i telespettatori da casa. Il giovane, prima corteggiatore di Giulia Cavaglià e successivamente tentatore a Temptation Island, si è fatto conoscere per il carattere deciso e sicuro e questo aspetto sta venendo fuori anche adesso che è tronista. Giulio, durante la registrazione del 17 settembre, ha ...

Anticipazioni U&D registrazione del 17 settembre : Tina attacca Er Faina - ospite con Sharon : Si è tenuta oggi 17 settembre una nuova registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Oltre ai quattro tronisti erano presenti in studio anche due coppie che hanno recentemente concluso la loro avventura a Temptation Island Vip 2, continuando comunque la frequentazione anche al termine della ripresa. Ciro Petrone e Federica Caputo hanno confermato di non essersi lasciati, nonostante la delusione di lei in occasione della fuga del ...

Anticipazioni U&D : Javier eliminato dal programma perché avrebbe una fidanzata : Quest'oggi su Canale 5 partirà la nuova edizione del Trono classico di Uomini e Donne condotto come sempre da Maria De Filippi. I tronisti di questa nuova edizione del people show di Mediaset sono Giulio, Alessandro, Sara e Giulia. I quattro ragazzi sono pronti a conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici, tra cui spuntano volti già noti al pubblico come quello di Javier, ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island. Il ragazzo che ...

Anticipazioni U&D trono over - Anna rivede Giorgio Manetti : Sabato 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over di Maria De Filippi. Gli argomenti più salienti della nuova registrazione sono state le frequentazioni di Gemma Galgani, le polemiche scoppiate attorno ad una cena a cui Anna Tedesco ha partecipato insieme a Giorgio Manetti e alla storia d'amore fra Ida Platano e Riccardo Guarneri. Una cena troppo fredda Le ultime ...

Anticipazioni U&D Over : Ida di nuovo in lacrime per Riccardo - Gemma chiude con Franco : La stagione 2019/2020 del Trono Over di Uomini e Donne sembra essere ripartita da dove si era interrotta per la pausa estiva. Le Anticipazioni che stanno circolando sulle prime registrazioni sono sulla falsa riga di quelle che i siti riportavano prima delle vacanze: Gemma Galgani, ad esempio, ha interrotto la conoscenza con uno dei suoi tre spasimanti, mentre Anna Tedesco ha rivisto Giorgio Manetti, scatenando la reazione di Gianni Sperti. Ida ...

U&D - Anticipazioni trono Classico : Javier out dal dating-show - sarebbe già fidanzato : Nuovi colpi di scena nello studio di Uomini e donne dove, lo scorso 13 settembre, è avvenuta una nuova registrazione del trono Classico e dove è giunta una segnalazione sul corteggiatore Javier Martinez, secondo la quale il giovane ex tentatore di Temptation Island sarebbe fidanzato o, almeno, non sarebbe stato single sino a pochi giorni prima dell'ingresso nello studio di Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle ...

Anticipazioni U&D - Jessica e Andrea di Temptation ospiti : lei vuole tornarci - lui frena : Si sta facendo un gran parlare di quello che è successo ieri, 13 settembre, negli studi di Uomini e Donne. Come riportano le Anticipazioni di "Vicolo delle News", gli ospiti dell'ultima registrazione sono stati Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island. La ragazza ha confermato davanti a tutti che le piacerebbe dare un'altra chance alla storia d'amore finita al falò, ma il suo ex ha molte perplessità a riguardo. Jessica ...

Anticipazioni U&D - Tina Cipollari si pesa in tv e ammette che vorrebbe dimagrire : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e così nel corso dell'ultima registrazione del programma Tina Cipollari ha accettato di salire sulla bilancia fatta arrivare in studio e di svelare così il suo peso al pubblico che la segue con affetto su Canale 5. Lei che non si è mai fatta un problema per i chili di troppo che aveva accumulato nel corso di questi anni ha anche ammesso che le piacerebbe poter dimagrire prima dell'arrivo delle ...

Anticipazioni U&D 1^ puntata - Katia piange e Tina la difende : 'Le santarelline sco...' : Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne, il fortunatissimo dating show di Maria De Filippi che rivedremo in onda nei pomeriggi di Canale 5 da metà settembre. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che nel corso della registrazione del trono classico, oltre alla presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno, c'è stato anche il ritorno delle coppie protagoniste ...

U&D Anticipazioni Trono Over : Gemma accusa Barbara di percepire soldi senza lavorare : Uomini e Donne dovrebbe tornare su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45. In questi giorni si sono tenute le prime registrazioni delle nuove puntate del dating-show: il 30 agosto, ad esempio, è stata la volta del Trono Over che ha fatto segnare l'ennesima conferma di Gemma Galgani che anche quest'anno si avvia ad essere una delle protagoniste più discusse della trasmissione pomeridiana di Mediaset. Fin da subito, infatti, la ...

Anticipazioni U&D : Riccardo pensa a Ida - lei si sente con Andrea Filomena di Temptation : Sono tante e tutte molto interessanti le Anticipazioni che sono trapelate sulla 1^ registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e Donne. "Vicolo delle News", in particolare, fa sapere che il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è definitivamente interrotto: lui dice di provare ancora interesse per l'ex fidanzata, lei vuole voltare pagina e dichiara di avere un nuovo amico, che è stato protagonista di Temptation Island 6: Andrea ...