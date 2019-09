Anticipazioni americane New Amsterdam 2x01 | Georgia Goodwin ha perso la vita

Anticipazioni americane Grey's Anatomy 16x01 : Jo e Alex non sono legalmente sposati : Giovedì 26 settembre andrà in onda la season premiére di Grey's Anatomy. A qualche giorno dal debutto, la ABC ha rilasciato il promo esteso del primo episodio che getta luce sulle nuove avventure dei più famosi medici di Seattle. Tra le tante novità, una in particolare ha colpito l'attenzione dei fan e riguarda la coppia formata da Alex e Jo. Le nuove scene mostrano, infatti, i due medici discutere sulle conseguenze del ricovero della donna nel ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Katie rischia di morire : Beautiful, Anticipazioni straniere: un altro trapianto per Katie? Beautiful non si smentisce mai: intrighi, inganni e vendette sono all’ordine del giorno. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che Katie avrà un grave malore e rischierà di morire. Come si ricorderà, la più piccola delle sorelle Logan era malata di cuore, si è salvata solo grazie al sacrificio del fratello Storm che le ha donato il suo cuore. Dopo il malore che ...

Beautiful - Anticipazioni americane al 27 settembre : Brooke sorprende Thomas con Douglas : Nuove anticipazioni di Beautiful in vista dalle puntate americane che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. In tale periodo, le condizioni di salute di Katie continueranno a destare grande preoccupazione, dopo il collasso di cui resterà vittima in presenza di Bill. Mentre quest'ultimo sarà disperato all'idea che la moglie non ce la possa fare, il dottor Armstrong informerà il magnate e le sorelle Logan delle ragioni che hanno ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate Americane : Ridge Tradisce Brooke con Shauna! : Anticipazioni Beautiful Puntate Americane: la storia di Beth continua a complicare la situazione, e Shauna è pronta a tutto per salvare sua figlia Flo. Nelle Puntate Americane di Beautiful, la famiglia Forrester sta attraversando dei periodi complicati legati al ritrovamento di Beth. La bambina non è morta ed è in realtà Phoebe, adottata da un’inconsapevole Steffy. Ridge, Brooke e gli altri attribuiscono la responsabilità di quanto ...

Beautiful Anticipazioni americane : la proposta di matrimonio di Wyatt : anticipazioni americane Beautiful: Wyatt e Sally tornano insieme e lui le chiede di sposarlo Tra le tante tragedie, le anticipazioni americane di Beautiful questa volta segnalano un momento speciale per Wyatt e Sally. Ebbene il giovane Spencer fa la sua proposta di matrimonio alla bella rossa. Il tutto accade dopo che il figlio di Quinn […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: la proposta di matrimonio di Wyatt proviene da Gossip ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Thomas elabora un piano per separare Forrester e Logan : Tornato a Los Angeles dopo la morte di Caroline, da qualche mese il personaggio di Thomas Forrester si è trasformato nel 'cattivo' di Beautiful. Ma nelle recenti puntate americane, dopo la scoperta della vera identità di Phoebe/Beth, si è scusato con tutti e ha dichiarato di essere pronto a farsi perdonare per gli intrighi accumulati. Se Steffy e Hope non hanno più voluto saperne di lui, Ridge lo ha duramente rimproverato ma ha confermato di non ...

Beautiful Anticipazioni americane : Pam rinuncia alle nozze per colpa di Quinn : Charlie ha chiesto a Pam di diventare sua moglie, ma la donna stremata da Quinn, prende una inaspettata decisione: rinunciare alle nozze.

Beautiful Anticipazioni americane : Ridge chiede a Shauna di mantenere il segreto sulla notte trascorsa insieme : Ridge teme che Brooke possa scoprire dove ha trascorso la notte. Shauna accetterà di mantenere il segreto o approfitterà della situazione per ricattare lo stilista?

Beautiful - Anticipazioni americane : Katie avrà bisogno di un trapianto di rene : La salute di Katie Logan subirà l'ennesima battuta d'arresto nelle prossime puntate americane di Beautiful. La Logan, dopo avere vissuto un duro scontro con la nipote Flo Fulton, si sentirà male e perderà i sensi, cadendo rovinosamente a terra. Bill Spencer sarà presente in quel momento e non potrà fare altro che chiamare subito i soccorsi che trasporteranno la donna in ospedale. Già in passato, Katie ha affrontato gravi problemi fisici ed è ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Hope e Liam tornano ufficialmente insieme : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, Hope e Liam hanno dato l'addio al loro peggior incubo dopo avere scoperto che la figlia Beth non era morta come avevano creduto. La verità è stata scoperta grazie al piccolo Douglas che, ascoltata una conversazione telefonica tra Thomas e Flo, ha poi informato lo Spencer di quanto appreso. Una serie di momenti emozionanti hanno portato alla resa dei conti: Hope e Liam hanno riabbracciato la loro ...

Beautiful Anticipazioni americane : Ridge e Shauna a letto insieme : Dopo una sbronza colossale Ridge si sveglia nel letto con Shauna, avranno fatto l'amore o si tratta dell'ennesimo inganno della scaltra Fulton?

Beautiful Anticipazioni americane : Ridge vuole che Thomas torni a casa da Douglas. Ma Brooke... : Ridge ammette alla moglie di ever firmato un accordo che ha garantito l'immunità a Flo, con lo scopo di salvare Thomas. Ora vuole solo che suo figlio torni a casa da Douglas, ma Brooke si oppone!

Beautiful - Anticipazioni americane : Katie sviene davanti a Bill - Flo possibile donatrice : Una nuova storyline tutta da scoprire è in partenza nelle trame americane di Beautiful. Essa riguarderà Katie Logan e Bill Spencer, in una fase di riavvicinamento dopo il divorzio di lei da Thorne. I due ex coniugi saranno nuovamente fidanzati anche se non avranno fretta di convolare a nozze per la terza volta. E proprio in questo frangente, saranno coinvolti dalle vicende riguardanti la finta morte di Beth con il ruolo avuto da Flo Fulton. La ...

Beautiful - Anticipazioni americane : una tragica confessione : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: la cruda verità di Thomas Intrighi, inganni e vendette sono all’ordine del giorno a Beautiful. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Thomas farà una straziante confessione al padre Ridge: è stato lui ad uccidere Emma! La ragazza scopre che Beth, la figlia di Liam e Hope, è viva ed è stata adottata da Steffy. Emma vuole andare subito da Hope a raccontarle la verità ma Thomas la ...