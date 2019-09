Antartide | Airbnb cerca 5 volontari per una missione

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ti piacerebbe andare ine Ocean Conservancy hanno annunciato il programma Antarctic Sabbatical, un'opportunità senza precedenti per 5 appassionati di volare nel continente più remoto della Terra e unirsi, nel mese di dicembre, alla scienziata Kirstie Jones-Williams in unadi riscientifica unica nel suo genere. Obiettivo: scoprire e analizzare il grado di penetrazione delle microplastiche nel suolo dell'. Un'occasione per quanti hanno passione per l'ambiente, spirito d'avventura e di conoscenza. L'obiettivo dell'Antarctic Sabbatical è quello di accrescere la consapevolezza dell'impatto dell'uomo su habitat e clima, in uno degli ecosistemi meno conosciuti e più isolati al mondo. Comprendendo l'impatto dell'inquinamento da plastica generato in altre parti del mondo, gli «scienziati» potranno condividere dati approfonditi su come la ...

