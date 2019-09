Anche io ho le mie colpe Brad Pitt torna a parlare del divorzio da Angelina

David Beckham : “Competitivo Anche con i miei figli - non li lascio mai vincere” : Intervistato da “GQ UK”, alla domanda su come le sue ambizioni siano cambiate nel corso degli anni, David Beckham ha risposto: "In verità non sono cambiate affatto. Sono sempre stato ambizioso in tutto ciò che faccio. Che si tratti di giocare davanti a 90.000 fan o con miei figli a casa, io voglio sempre vincere”. Padre di Brooklyn, 20, Romeo, 17, Cruz, 14 e Harper Seven, 8, tutti avuti dalla moglie Victoria, sposata 20 anni fa, dopo essere ...

Risultati Premier League - 6^ giornata : reti biAnche a Newcastle - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth, gli ospiti violano il campo dei padroni di casa con il risultato di 1-3. Leicester-Tottenham finisce 2-1, mentre nel pomeriggio il Manchester City ne fa 8 al Watford fanalino di coda. United in ...

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo Anche da Orban». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Premier League - il MAnchester City chiamato a riscattare il tonfo contro il Norwich : Guardiola non è preoccupato : “Non ho dubbi dopo una sconfitta. Sappiamo prima di ogni partita che possiamo perdere. A volte l’avversario e’ migliore, piu’ incisivo di noi o fa qualcosa che non ci aspettiamo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la sconfitta sul campo del Norwich per 3-2. Domani in casa arriva il Watford. “Laporte e’ fuori per cinque-sei mesi – dice ...

Morgan : "NeAnche i miei amici Freccero - Dall'Orto - Dallatana sono riusciti a darmi un programma" : Nessun impegno televisivo in vista per Morgan per ora in questa stagione televisiva, bensì via etere su Rai Radio Due con Cantautoradio, una trasmissione in onda alle 22 per otto sabati nella quale Marco Castoldi racconta i cantautori, da Fabrizio De Andrè a Luigi Tenco.Nella scorsa stagione Morgan era tornato in video come coach in The Voice of Italy, ma l'ex frontman dei Bluvertigo non ha mai avuto un programma da condurre in solitaria in ...

Toscana - è “l’anno nero dell’apicoltura”. Produzione di miele ai minimi : colpa di clima - pesticidi e siccità. “A rischio Anche i raccolti” : Dall’Isola d’Elba all’Appennino Pistoiese fino al Valdarno, per gli apicoltori della Toscana è stato l’anno peggiore che riescano a ricordare. Francesca Giudici e Duccio Pradella, con 350 alveari all’isola d’Elba, hanno prodotto solo 5 kg di miele ad alveare, rispetto ai 25 degli anni passati. La siccità e il caldo del mese di giugno non hanno permesso alle piante di produrre il nettare, perciò Duccio e Francesca hanno avuto bisogno di molte ...

Brexit - fratello Boris Johnson lascia Tory e governo/ Anche Jo 'tradisce' il premier : Brexit, Boris Johnson sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Conte Bis : Premier e Ministri giurano al Quirinale - risolto Anche il rito della campanella : Ieri il Premier Giuseppe Conte si è presentato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla lista dei nomi dei Ministri del nuovo governo già ribattezzato "Conte Bis". Oggi alle ore 10 il Presidente del Consiglio e i 21 Ministri hanno svolto il tradizionale giuramento al Quirinale nel Salone delle Feste davanti al Capo dello Stato Mattarella leggendo la formula di rito e firmando l'accettazione ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (Anche dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (Anche dalla Premier) e si trattengono i top player : i club sognano la loro operazione Cr7 : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video Anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Di Maio : “Conte il premier migliore per l’Italia. Anche il Pd ha fatto un passo indietro - non c’è più problema vicepremier” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è “il migliore che l’Itali possaa avere in questo momento”. E adesso, Luigi Di Maio guarda “a un governo nel quale, se saranno rispettate i temi e i programmi, potremo fare bene” per il Paese. Il capo politico 5 stelle, dopo le tensioni dei giorni scorsi, si è presentato in diretta su Facebook poco dopo il messaggio del presidente del Consiglio e ha parlato del voto su Rousseau ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò il primo responsabile del governo" |Video Anche di Di Maio : "No vicepremier - solo incensurati e codice etico per tutti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Kasia Smutniak mostra la vitiligine su Instagram : “Ora amo Anche i miei difetti” : Sarà il traguardo dei 40 anni che Kasia Smutniak ha appena festeggiato, ma l’attrice, come racconta su Instagram, ha imparato ad accettare le cose difficili. Come la vitiligine, una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa sulla cute di chiazze bianche. Le star del cinema in genere nascondono i difetti con trucco e photoshop, Kasia invece si mostra senza inganni: “Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello ...