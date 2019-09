Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019)porterà 2 giovani al Festival del 2020, dopo numerose fasi selettive. La prima fase è quella che si svolgerà ain due tornate dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre. La seconda fase si svolgerà invece dall'8 al 10 novembre ed emergeranno da lì gli 8 vincitori. Due di questi andranno ad unirsi ai 6 diGiovani per comporre gli 8 ufficialmente in gara al Festival di2020 nella categoria delle Nuove Proposte.però non è solo selezioni per il Festival della Canzone Italiana mapossibilità di formazione per i ragazzi provenienti da tutta Italia, con un unico sogno da realizzare: quello di calcare il palco del Teatro Ariston. I corsi di formazione sono stati affidati al CPM Music Institute di Milano. Ancora aperte le iscrizioni: fino al 21 ottobre, i giovani e le band possono iscriversi a patto che rispettivo i requisiti del ...

OptiMagazine : Anche Andy dei Bluvertigo in giuria ad Area Sanremo: tutte le novità dalla presentazione ufficiale… - 58_andy : In realtà di Motorsport in generale, perché abbiamo parlato anche di endurance, indycar, dtm....?? - Andy_983 : @Bukaniere @claudia_gln Dovresti provare in Liguria, ti buttano fuori anche se fossi in orario ???? -