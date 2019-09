Ancelotti cambia ancora | in attacco Mertens e Lozano Koulibaly riposa

Lozano-Mertens – Ancelotti cambia ancora in vista del Cagliari : Dopo il turnover massiccio applicato a Lecce da Carlo Ancelotti, si ricompone la coppia d’attacco Lozano-Mertens al San Paolo. Lozano torna titolare stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’ex PSV scenderà in campo stasera contro il Cagliari al fianco di Dries Mertens, il belga è a caccia di Diego Armando Maradona. Come riportato dalla rosea, Ancelotti sfrutterà l’ampiezza della rosa ed il buono stato di ...

Formazione Napoli-Cagliari - Gazzetta : Ancelotti cambia ancora - torna l’attacco speedy : Manolas regolarmente in campo questa sera contro il Cagliari, secondo la Gazzetta dello Sport. Smaltiti i problemi fisici, il greco ieri si è allenato regolarmente con i compagni e dovrebbe giocare al centro della difesa azzurra in coppia con Koulibaly. Mario Rui e DI Lorenzo confermati sugli esterni dove hanno fatto molto bene in questa stagione. Centrocampo senza grossi stravolgimenti, Ancelotti di affida ad Allan per il recupero palla e a ...

Carotenuto : Ancelotti ha cambiato il Napoli senza rivoluzioni : Ancelotti a Napoli si è confermato quel leader calmo che il calcio ha imparato a conoscere nel tempo, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. È andato per gradi, capendo innanzitutto cosa salvare della squadra che aveva, prima di aggiungere il suo. Il suo Napoli attuale è il frutto di piccoli micromovimenti quotidiani. Lo sta portando fuori dal sarrismo senza spargimenti di sangue. I piccoli moti non diventano mai sommosse Questa è ...

Ancelotti all’attacco : dove dovremmo cambiarci contro Sampdoria e Liverpool? : Carlo Ancelotti perde la pazienza e denuncia le condizioni degli spogliatoi del San Paolo di Napoli. “Non ci sono parole

Napoli - Ancelotti duro su condizioni spogliatoi San Paolo : “Dove dovremmo cambiarci? Scorretti e inadeguati” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto in prima persona sulla questione legata alle condizioni degli spogliatoi del San Paolo attraverso un comunicato a sua firma diffuso sul sito ufficiale degli azzurri. Ecco il testo integrale. “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Non ci sono parole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i ...

Il Mattino – Ancelotti cambia tutto : pronto nuovo modulo per la Samp : Il Mattino – Ancelotti cambia tutto: pronto nuovo modulo per la Samp che arriva al San Paolo sabato prossimo alle 18 per l’esordio casalingo degli azzurri Il Mattino – Ancelotti cambia tutto: pronto nuovo modulo per la Samp. La figata di Firenze ed il primo tempo di Torino fanno scattare l’ allarme in casa Napoli. Sette gol incassati in due partite sono effettivamente troppi per poter restare tranquilli e continuare ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

Juventus-Napoli - formazioni. Ancelotti ne cambia solo uno. Sarri sceglie Higuain : Sono state rese ufficiali le formazioni che tra poco scenderanno in campo allo Stadium per la partita Juventus-Napoli. Per la Juventus, in panchina a dirigere la squadra sarà Martusciello. Il vice sostituisce Sarri, assente per gli strascichi della polmonite. Sulla panchina azzurra, Carlo Ancelotti. Il tecnico bianconero lascia Dybala in panchina preferendogli Gonzalo Higuain. Ancelotti preferisce Ghoulam a Mario Rui. Per il resto la stessa ...

Ancelotti : «Eravamo stanchi - partita cambiata con i due gol in fuorigioco» : Conferenza stampa di Carlo Ancelotti al termine di Barcellona-Napoli 4-0. «La partita è cambiata con i due gol subiti in fuorigioco a inizio ripresa. Oggi eravamo stanchi ma per l’inizio di campionato arriveremo pronti. Peccato perché la prima partita avremmo meritato di vincerla. Sono comunque soddisfatto di questo precampionato in cui abbiamo battuto Liverpool e Marsiglia e affrontato due volte il Barcellona». L'articolo ...