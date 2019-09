Ancelotti | «Bisogna stare attenti a giudicare le prestazioni dai risultati»

Ancelotti a Sky : “Abbiamo fatto bene - la formazione la scelgo poco prima delle partite - Mertens? Bisogna fare in fretta” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo di più abbiamo dato freschezza con i nuovi entrati ed è andata bene”. La difesa non è ancora al 100%? “Oggi non abbiamo preso gol e di questo dobbiamo essere contenti. Abbiamo perso qualche palla in fase di impostazione, nessuno é contento se lanciamo la ...