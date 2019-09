Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nel salottino Sky Giancarloparagona il Napoli che ha perso contro il Cagliari al San Paolo a quello delle amichevoli di Dimaro. Una squadra pesante, dice, che non può perdere così. Queste le sue parole: “Il Napoli mi sembravaalla seconda amichevole di Dimaro, con dei pesi sulle gambe, non andavale altre volte. Sono partite che succedono, ma al Napoli che doveva lottare per lo scudetto non lo perdoniamo”non ci sta e risponde all’opinionista “Se è l’intensità dell’amichevole di Dimaro, dovresti chiederlo a Maran. Secondo me ti dice di no, non c’era la stessa intensità delle amichevoli. L’intensità è stata alta da entrambe le squadre”. L'articolo“Selaun’amichevolea Maran” ilNapolista.

AntoeVins : @BombeDiVlad Per me, questa volta Marocchi ha ragione. Primo tempo giropalla lentissimo. Insigne molle, quasi un pe… - napolista : #Ancelotti a Marocchi “Se abbiamo giocato la partita come un’amichevole chiedetelo a Maran” Il tecnico del Napoli… - maurizio_natale : Io non dico di far fuori #Marocchi da #sky ma a questo punto mettete in studio anche tifosi di altre squadre.… -