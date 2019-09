Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – Sulla strada statale SS148 “” ilal km 54,000, in direzione Terracina, adi unavvenuto in via(direzione Sud). Ilè provvisoriamente deviato a Campo Nord, con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre di soccorso per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile., società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione delin tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. L'articolosu ...

romadailynews : #Anas: causa #incidente #traffico bloccato su #Pontina: #Roma – Sulla strada statale SS148… - Ayon131 : Ma la Pontina è amministrata dal @CBugliano ? Limite 60 causa “dossi” da non so quanto tempo, e velox voraci. #pontina #anas #traffico -