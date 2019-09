Amici | Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House | la reazione di Maria De Filippi

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019), ex coach die celebre tenore, è statocon l’accusa di molestie sessuali. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 18 settembre al termine di una replica del Faust in cui l’artista era protagonista. L’esibizione, andata in scena a Tokyo, si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi con un episodio di molestie ai danni di una delle coriste proprio sul palcoscenico nel momento degli applausi. Quanto accaduto avrebbe spinto ladi Londra ad avviare un’indagine immediata che avrebbe portato alla sospensione del tenore. “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con– ha spiegato il teatro con un comunicato -, ladi Londra ha avviato un’indagine immediata e il signorè stato. Non siamo in grado di commentare ...

trash_italiano : Vittorio Grigolo, tenore ed ex coach di Amici, accusato di molestie - MMagazineItalia : New post: Vittorio Grigolo, ex direttore di “Amici”, accusato di molestie sessuali - egitto86 : RT @Corriere: Il tenore (ed ex coach di Amici) Vittorio Grigolo sospeso dal tour per «molestie sessuali» -