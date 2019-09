Amazon presenta i nuovi Echo | Echo Flex | Echo Dot con orologio e Echo Studio

Amazon presenta quattro nuovi prodotti con Alexa : (Foto: Amazon) Un bel poker di novità per Amazon, che rinfresca la sua linea di dispositivi smart per la casa. Vengono aggiornati sia il best-seller Amazon Echo sia la sua variante ridotta Echo Dot (che guadagna un dislay led). Vengono inoltre introdotti Echo Studio con cinque altoparlanti direzionali e un woofer da 330 watt di potenza con tanto di hub Zig-bee infine e il piccolo smart speaker Amazon Flex per avere Alexa in tutta la casa. ...