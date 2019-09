Altro che “estinzione di massa” | all’aumento delle temperature corrisponde una crescita

Altro che occhiataccia di Greta - per Trump la vera mazzata arriva dal Kievgate : rischia l'impeachment : L’occhiataccia di Greta, che ha fatto il giro del mondo, è un buffetto rispetto alla mazzata che potrebbe abbattersi su Donald Trump per gli sviluppi del “Kievgate”. Il presidente Usa ordinò al capo di gabinetto della Casa Bianca di congelare oltre 391 milioni di dollari di aiuti all’Ucraina alcuni giorni prima la controversa telefonata col nuovo leder di Kiev Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Washington ...

Altro che svolta epocale - l’accordo sui migranti legittima le politiche di Salvini e Minniti : Dal vertice di Malta sui migranti, l'Italia porta a casa l'impegno su ricollocamenti automatici e possibile rotazione sui porti di sbarco. L'Europa cerca faticosamente una unità di intenti sulla gestione dei flussi sulla rotta libica, ma conferma gli accordi con la Libia. Il governo esulta, ma i problemi sono ancora tutti sul tavolo. Irrisolti e sempre più grandi.Continua a leggere

La rassegna stampa di lunedì 23 settembre – Altro che Maurito! Dzeko e lode - onda rossa [FOTO] : rassegna stampa – Si parla di Serie A e Formula 1 sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 23 settembre. La Gazzetta dello Sport scrive “La Ferrari non si ferma più: onda rossa”. Per quanto riguarda il campionato, la Rosea titola “Napoli corre con Llorente, largo alla Roma”. Si parla anche dei cori razzisti a Dalbert in Atalanta-Fiorentina. Il Corriere dello Sport mette in primo piano il Napoli titolando ...

Tennis – Altro che ritiro! Maria Sharapova ha scelto l’Italia per tornare più forte che mai : Maria Sharapova non si arrende: la Tennista russa impegnata in un duro lavoro per tornare più forte che mai Maria Sharapova ha affrontato un periodo davvero difficile: dopo lo stop per problemi di doping, la Tennista russa non ha mai mostrato segni di cedimento, pronta a tornare in campo più forte che mai. La 32enne, una volta scontata la sua pena, è tornata a giocare, sfidando le sue avversarie di sempre, tra le quali anche Serena ...

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Altro oro per l’Italia - lo conquista Consuelo Nora nella spada. Domani via alle gare a squadre : Consuelo Nora non si ferma e, dopo il bronzo nel fioretto, trionfa nella spada individuale, commuovendosi una volta messa a segno l’ultima stoccata, per una medaglia bellissima e meritata. L’Italia sale a quota sei podi al termine della quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo di Scherma paralimpica 2019, in corso a Cheongju, in Corea. Da Domani via alle prove a squadre. L’inno di Mameli dunque, dopo il trionfo di Bebe ...

Nati due gemelli diversi - uno con i capelli lisci - l’Altro con i capelli ricci - genitori decidono di fare la prova del DNA e si scopre che i bimbi hanno due papà : Uno strano caso più unico che raro è successo in una piccola città del Vietnam a Hoa Binh. Una donna ha partorito due gemelli molto differenti uno dall’altro. Uno con i capelli lisci, altro con i capelli ricci. Oltre a avere i capelli differenti i bambini avevano altre diversità. I genitori per scrupolo hanno deciso di effettuare il test del Dna. In un primo momento hanno pensato a uno scambio di culla ma poi con i risultati del Dna ...

Céline Dion - che non è pronta per un Altro uomo ma «mi manca essere abbracciata» : Il nuovo album di Céline Dion si chiama Courage ed esce il prossimo 15 novembre. E «coraggio» è la parola a cui la cantante ha più fatto ricorso negli ultimi anni, dopo la scomparsa dell’amato marito e manager René Angélil, l’uomo che le era stato accanto per tutta la vita. René se n’è andato il 14 gennaio 2016, dopo una lunga battaglia contro il cancro, e Céline, 51 anni, da allora ha dovuto imparare a fare tutto, di nuovo. Ha ...

No Man's Sky : l'ultimo aggiornamento apporta modifiche alla modalità VR - lancia un nuovo evento e Altro : È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento Beyond di No Man's Sky e lo sviluppatore Hello Games è ora pronto per espandere ulteriormente l'elenco delle funzionalità del suo simulatore di esplorazione spaziale, con il lancio dell'ultimo evento della community di gioco. Ciò è accompagnato da una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui una riduzione della sfocatura con PSVR.Il nuovo evento vi consentirà di portare a termine ...

CdS - il giornalista Pinna smentisce Klopp : “Altro che simulazione - Robertson sbilancia Callejon con l’anca…” : Edmondo Pinna smentisce Klopp Edmondo Pinna giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Callejon, che nel match di ieri contro il Liverpool ha fatto sorgere il dubbio di aver simulato in seguito al contrasto con Robertson. Queste le parole del giornalista: “Francamente aldilà della volpagine di Klopp tecnicamente nello specifico a molti ha dato l’impressione ...

Salatissimo il prezzo della OnePlus TV trapelato : Altro che low-cost : Si torna a parlare della OnePlus TV, questa volta non per mettere in evidenza qualche dettaglio hardware di sicuro pregio ed effetto sui potenziali clienti ma per il suo prezzo. Il valore commerciale della smart TV è trapelato in India, grazie ad una foto che immortalerebbe l'etichetta di accompagnamento del dispositivo. Ebbene, la spesa da affrontare non sarebbe affatto esigua, a discapito di altri prodotti OnePlus per i quali il rapporto ...

TheGiornalisti - parla il chitarrista Marco “Rissa” : “Decisione presa da Paradiso per soldi. Noi? Cercheremo un Altro cantante” : Addio TheGiornalisti. La band guidata da Tommaso Paradiso non esiste più, o almeno non nella formazione che conosciamo. Ieri sera l’ex frontman si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più TheGiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così“. E ...

Altro che tassa sui contanti - il sondaggio che smonta la proposta anti-evasione : Gli italiani vedono con il fumo negli occhi l'ipotesi di introdurre un balzello sui prelievi superiori ai 1500 euro. L'idea...

Sigarette elettroniche - un Altro morto in California. Annunciata campagna di sensibilizzazione da 20 milioni : I decessi legati a Sigarette elettroniche negli Stati Uniti salgono a sette. L’ultimo episodio è avvenuto in California, dove un uomo è morto per una grave insufficienza polmonare: lo stesso era successo negli altri casi, che si sono verificati in Kansas, Illinois, Indiana, Minnesota e Oregon. Una situazione che interessa centinaia di persone e su cui le autorità governative stanno cercando di fare chiarezza. Nel frattempo, lunedì 15 ...

Perché scommettere su un Altro soggetto che vada oltre il Pd : Lo scorso gennaio scrissi su questo giornale un’articolata riflessione non certo sulla scomparsa delle categorie politiche, ma solo sulla loro evoluzione a seguito di quello che ho chiamato il Grande Shock: il periodo di cambiamenti (senza precedenti) avvenuto nel mondo tra il 1989 (fine dell’era ge