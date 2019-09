Allerta ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco | oggi riunione con i residenti della

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo l’allarme per il rischio di crolli dalPlanpincieux, suldel, il sindaco di Courmayeur ha convocato perunacon i proprietari, ie gli esercentiVal Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio. La massa a rischio collasso è di circa 250mila metri cubi. A lanciare l’ieri sono state le strutture tecnicheRegione Valle d’Aosta eFondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 cm al giorno. E’ stata emanata ordinanza in cui è stata chiusa la strada comunale che aprirà solo in determinate fasce orarie, con la sorveglianza delle guide alpine. Clima, allarme sul: rischia di crollare unsulla Grande Jorassesa rischio sul, l’esperto: “E’ solo l’inizio, ...

FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Allerta ghiacciaio, il sindaco di Courmayeur incontra i cittadini #montebianco - alederu78 : RT @MediasetTgcom24: Allerta ghiacciaio, il sindaco di Courmayeur incontra i cittadini #montebianco - MediasetTgcom24 : Allerta ghiacciaio, il sindaco di Courmayeur incontra i cittadini #montebianco -