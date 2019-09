Allerta ghiacciaio | Costa | “E’ urgente un’azione forte”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il ministro dell’Ambiente Sergio, anche alla luce dell’allarme per ildel Monte Bianco, che rischia di collassare, evidenzia “la necessità e l’urgenza di un’azione forte e coordinata per il clima, per scongiurare il verificarsi di eventi estremi e che rischiano di avere conseguenze drammatiche”. Il ministro richiama il nuovo rapporto dell’Ipcc che evidenzia fra le “altre e devastanti conseguenze, anche quella dello scioglimento dei ghiacciai”, di cui abbiamo “testimonianza diretta nel nostro Paese”. L'articolo: “E’un’azione forte” Meteo Web.

MediasetTgcom24 : Allerta ghiacciaio, il sindaco di Courmayeur incontra i cittadini #montebianco - MediasetTgcom24 : Allerta ghiacciaio Monte Bianco, Costa: 'Urgente un'azione forte' #montebianco - bizcommunityit : Allerta ghiacciaio Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur incontra i cittadini | Previste nevicate -