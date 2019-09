Alda D’Eusanio | clamoroso fuorionda a Mattino Cinque Volano parolacce

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)si aggiudica la prima piazza nella non troppo lusinghiera classifica de I Nuovi Mostri, la graduatoria proposta da anni da Striscia la Notizia relativa al peggio che si vede in televisione e nella sua prima emissione nel corso di questa 32esima edizione. Nella classifica del telegiornale satirico di Canale 5 non manca la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini che infiammò la fine di luglio, ma la conduttrice dai capelli di fuoco si è aggiudicata il podio.Alla nona posizione si sono piazzati Sgarbi e Mughini. Che i due non siano proprio amici del cuore è risaputo. E a Stasera Italia ne hanno data ulteriore prova dando luogo all’ennesima lite in diretta tv sfociata addirittura in una rissa. Galeotti furono Salvini e le indagini per i presunti finanziamenti dalla Russia: al critico d’arte che si scagliava contro la magistratura ha risposto subito a tono ...

giorgialonoce : RT @DMingozzi: Asia Argento Iva Zanicchi Alba Parietti Alda D’Eusanio e, udite udite, Idris. Ecco il confronto politico televisivo dell’ex… - DMingozzi : Asia Argento Iva Zanicchi Alba Parietti Alda D’Eusanio e, udite udite, Idris. Ecco il confronto politico televisivo… -