Alberto Urso | Valentina Vernia? Mi trovo bene con lei

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha intervistato, che, nelle scorse settimane, ha lanciato il suo singolo, 'E poi ti penti'. Dal 29 settembre 2019, il giovane tenore partirà con il suo tour che toccherà diverse città italiane come Roma, Milano, Napoli e Catania. L'ex vincitore di 'Amici 2019' ha rivelato di aver sofferto, anche in amore: Tutti prima o poi abbiamo sofferto, per forza, quando si tratta di sentimenti... Si soffre per la mamma, per la nonna e... E per una donna si soffre e si diventa ogni volta un po’ più intelligenti. Quest'estate, però, l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi è stato paparazzato in dolce compagnia della ballerina: Possiamo intitolare quella foto: “Un grande abbraccio e un piccolo costume”. Quel giorno non avevo il costume da bagno e Mowgli (nome d’arte del ballerino Cristian Bilardi, ndr) me ne ha ...

GazzettaDelSud : @AlbertoUrso : 'Il successo? Difficile da gestire, ma resto coi piedi per terra' - RadioGemini1 : Ora in onda: Alberto Urso - E poi ti penti - signofstyles_ : Vendo un biglietto per il concerto di Alberto Urso all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il giorno 29 sette… -