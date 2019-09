Al Bano | lo sfogo amaro su Ylenia e quel terribile destino scritto in un film

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019) AlCarrisi è sicuramente tra i cantanti più apprezzati. Le sue canzoni e la sua vita hanno affascinato gli italiani, tanto da essere raccontati in un docu-. È la mia vita racconta, nel dettaglio, la vita di AlCarrisi. Non solo un atto di elogio al cantante, ma un vero e proprio documentario che ripercorre i suoi passi a partire dal matrimonio con Romina fino ad arrivare al recente ricovero in ospedale, avvenuto nel 2016, per problemi cardiaci e una piccola ischemia. È in questo momento che, per la prima volta, Alha pensato, almeno per un momento, di abbandonare le scene: Vedevo di fronte a me un tunnel scuro. È stato un periodo veramente buio. In È la mia vita, Almostra i suoi pilastri, la famiglia e la musica, e come questi siano sempre stati alla base delle sue scelte. Una vita bella, la sua, fatta di viaggi e di numerosi incontri con persone interessanti. ...

KontroKulturaa : 'Ha rubato il nostro cognome...': l'aggressione ai danni di Yari Carrisi, il duro sfogo del figlio di Al Bano e Rom… - KontroKulturaa : 'Mi ha schiaffeggiato...': Yari Carrisi e la lite col fratello di Al Bano, lo sfogo su Instagram (Foto) - -