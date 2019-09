Aeroporti | ok del Senato ai veicoli elettrici negli scali di Fiumicino | Malpensa e Venezia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Mezziobbligatori nei tre gate intercontinentali italiani: Roma, Milano. Dalè arrivato il primo via libera al disegno di legge che prevede la sostituzione o la conversione degli automezzi a combustione cona trazione elettrica nei treritenuti di rilevanza strategica. Il provvedimento, approvato con 187 sì e 46 astenuti, passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. La misura era già stata prevista dal precedente ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, all’interno di un pacchetto sulla mobilità sostenibile. Il ddl è stato poi presentato dalre M5s Agostino Santillo. L’obiettivo è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale dei tre. Tutti i soggetti che operano, anche gli enti statali, dovranno ...

