“Accusato di molestie sessuali” Guai per l’ex big di Amici La notizia ha lasciato tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Accusato disessuali, grossiper il coach di. Brutto momento per il tenore Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House dopo essere stato accusato di aver palpeggiato una cantante. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il cantante italiano ex coach di, avrebbe palpeggiato una delle cantanti del coro nonostante “le proteste degli altri”. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, il fatto avrebbe avuto lougo a Yokohama, in Giappone, il 18 settembre 2019. Era in particolare una delle serate in cui la Royal Opera House portava in scena il Faust di Charles-Francois Gounod. Il Pavarottino, così era soprannominato il tenore italiano che a soli 13 anni duettò con Luciano Pavarotti, era la vera star di questo tour. Ma la Royal Opera House, nelle ultime ore, ha ufficializzato ladella sospensione per violenza sessuale. Il primo tabloid inglese a dare la ...

trash_italiano : Vittorio Grigolo, tenore ed ex coach di Amici, accusato di molestie - Giopergliamici : Che mer*a di persona, convinto di farla franca Vittorio Grigolo avrebbe avuto comportamenti inappropriati nei confr… -