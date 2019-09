A Bologna dal 26 settembre una mostra fotografica sulla storia dei Pink Floyd

Bentornata Fortitudo Bologna! Dal fallimento al ritorno in Serie A : l’esordio contro Pesaro è vincente : La Fortitudo Bologna vince all’esordio nel suo ritorno in Serie A: Pesaro si arrende 72-80 sotto i colpi di Edward Daniel La nuova stagione della Serie A di Basket si apre con un match fra due squadre che hanno avuto un posto importante nella storia della pallacanestro italiano: fra Pesaro e Fortitudo Bologna ci sono ben 4 scudetti in campo, nonostante gli ultimi anni tribolati per entrambe le parti. Ma se Pesaro ha ‘sofferto’ in Serie A, ...

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Sassuolo-SPAL - Defrel e Traore dal 1'. Bologna-Roma - c’è Zaniolo : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sara Costantino si ferma a un passo dalla finale della pistola sportiva : Agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna, la giornata azzurra inizia purtroppo con grande rammarico. Sara Costantino infatti non è riuscita a centrare la finale di pistola sportiva donne da 25m, che nel pomeriggio – dalle ore 15.45 – metterà in palio il titolo continentale e, soprattutto, due pass di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La calabrese dopo il sesto posto del primo round di ...

Bologna - marocchino toglie il figlio dall'asilo : In classe sono tutti stranieri : Il 34enne, nato in Marocco e cresciuto a Bologna, si è lamentato della scelta di creare una classe di soli piccoli stranieri: "Non voglio passare per razzista proprio io, ma il Comune lo deve sapere che non si fa integrazione mettendo così". Sostiene che nella scuola materna del figlio ci sia "un grave problema di integrazione": troppi piccoli stranieri. Da lì la scelta di portarlo via. A deciderlo è stato un padre di 34 anni, di origini ...

Bologna - infermiera aggredita dal figlio di un paziente al pronto soccorso : “Lividi e abrasioni” : Ennesimo caso di violenza nei confronti del personale sanitario all'ospedale Maggiore di Bologna: una infermiera di 27 anni è stata aggredita dal figlio di un paziente al pronto soccorso, provocandole lividi e abrasioni guaribili in 7 giorni. Il ragazzo è stato denunciato mentre l'Azienda USL di Bologna e la Regione Emilia-Romagna hanno deciso di intervenire: dall'inizio dell'anno si sono registrati 7 casi simili.Continua a leggere

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la gara a terra maschile viene vinta dal polacco Majka. De Nicolo chiude sesto : Un antipasto di grande livello. Si è conclusa a Bologna, dove sono in corso gli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, la gara di carabina libera a terra maschile dalla distanza di 50m e il livello mostrato dagli atleti in concorso è stato davvero eccellente. A vincere, in un contest che dal 2016 non fa più parte del programma olimpico, è stato Marcin Majka. Il polacco si è messo al collo la medaglia d’oro continentale totalizzando 629,3 ...

I giocatori del Bologna sotto l'ospedale per una serenata dedicata a Mihajlovic : Dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia, i giocatori del Bologna sono tornati a casa con un'idea precisa su come festeggiare. Infatti, scesi dal bus che li ha riportati in città, i rossoblù si sono precipitati sotto l'ospedale Sant'Orsola. Qui è ancora ricoverato il mister Sinisa Mihajlovic per combattere la leucemia. Così i calciatori hanno voluto condividere la gioia del trionfo insieme all'allenatore. sotto la struttura hanno iniziato a ...

Il supersucco antiossidante dalla Calabria alla Camera di Commercio di Bologna : Il “Tris Energy Juice” bio, prodotto dall’Azienda Agricola Patea di Brancaleone (RC) in sinergia con la filiera multiregionale del Goji

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Bologna - dal 19 al 22 settembre torna InsolvenzFest. Al centro dei dialoghi l’effetto del tempo sui debiti : Si intitola Il tempo dei debiti l’ottava edizione di InsolvenzFest, il festival organizzato dall‘Osservatorio sulle Crisi d’Impresa per riflettere su debiti, crisi e diritti con il contributo di giuristi, filosofi, economisti, giornalisti e artisti. Quest’anno i “dialoghi pubblici” nati nel 2012 per iniziativa dell’Oci, associazione di magistrati che si occupano della materia, si terranno dal 19 al 22 ...

Brescia-Bologna - Toni : dalla salvezza del 2002 allo show di Mazzone negli spogliatoi fino a Balotelli : Il 5 maggio del 2002, oltre che restare scolpito nella mente dei tifosi di Inter e Lazio per diversi motivi, è una data importantissima anche per i tifosi del Brescia. Le Rondinelle conquistavano infatti la salvezza nella gara contro il Bologna. Gara che si ripresenterà in Serie A domenica prossima. Uno dei protagonisti di quella salvezza fu Luca Toni, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”. «Come dimenticare quel ...

Bologna solidale : Alan - il ragazzo autistico che vola sui pedali ora ha una bici : In tanti hanno risposto all'appello della mamma, rilanciato da Repubblica e Salvaciclisti, per coronare un sogno del 16enne. Il regalo è arrivato dalla fondazione Sportfund: una mountain bike nuova rosso fiammante

Bologna - Mihajlovic torna in ospedale : il comunicato dei medici però induce all’ottimismo : L’ospedale Sant’Orsola di Bologna ha diramato un comunicato su Mihajlovic, sottolineando come il serbo sia in condizioni molto buone Sinisa Mihajlovic è tornato oggi presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure contro la leucemia, diagnosticatagli ormai qualche settimana fa. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore serbo ha concluso la prima parte di chemioterapia durata 40 ...

Bologna - tragico incidente stradale a Medicina : muore una bimba di 4 anni : Per Aurora, la piccola bambina di soli 4 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale nella serata del primo settembre scorso, non c'è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato a Medicina, nel bolognese: la piccola si trovava in auto con sua madre, che ha 32 anni, e con sua sorella, una 14enne. Le due donne sono rimaste gravemente ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le condizioni della piccola sono apparse da subito ...