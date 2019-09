18enne si suicida con l’aceto un giorno prima del matrimonio | il futuro marito l’accusava

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una ragazza di 18 anni, Rajabbi Khurshed in Tagikistan ha deciso dirsi undelle sue nozze perché era stata accusata dal suodi non essere illibata. L’uomo aveva costretto la sua futura moglie a tre test di verginità . Tutti risultati negativi ma l’uomo continuava a credere che in passato la sua futura moglie aveva avuto rapporti con qualcun altro. Subito dopo il suicidio della ragazza, ilche si chiama Zafar Pirov di 24 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine del Tagikistan con l’accusa di istigazione al suicidio. La donna si ècon una dose letale di aceto. Iltra i due era stato combinato dalle loro famiglie e Zafar Pirov voleva sposare un’altra donna e stava facendo di tutto affinchè ilcon la ragazza, poi, non andasse in porto. Per le donne,di un ...