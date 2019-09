WTA Wuhan – Simona Halep vola agli ottavi | Strycova ko in due set

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 23 settembre. Si ritira Camila Giorgi. Completato il primo turno - scattato il secondo : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la seconda giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quindici match validi per il primo turno ed i primi due per il secondo, che verrà Completato domani. L’unica azzurra in gara, Camila Giorgi, si ritira dopo aver perso il primo set contro la lucky loser svedese Rebecca Peterson per 6-2. Tra i principali risultati odierni degli incontri del ...

WTA Wuhan – Kvitova soffre nel primo set - poi stende Polona Hercog e vola agli ottavi : Petra Kvitova supera Polona Hercog in due set al termine di un match piuttosto combattuto: la tennista ceca accede agli ottavi di Wuhan Dopo 1 ora e 43 minuti di gioco Petra Kvitova stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Wuhan. La tennista ceca, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set sulla slovena Polona Hercog, numero 52 WTA. Kvitova ha vinto i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio ...

WTA Wuhan – Muguruza ok all’esordio : sconfitta Shuai Peng in due set : Esordio positivo per Garbine Muguruza nel WTA di Wuhan: la tennista spagnola supera in due set Shuai Peng e avanza ai sedicesimi Garbine Muguruza vince all’esordio nel WTA di Wuhan. La tennista spagnola, numero 26 del ranking mondiale femminile, si è imposta in 1 ora e 10 minuti di gioco sulla giocatrice di casa Shuai Peng, numero 102 del mondo, arrivata nel main draw tramite wild card. Muguruza ha conquistato l’accesso ai sedicesimi con ...

WTA Wuhan – Angelique Kerber sconfitta all’esordio : Monica Puig si impone al terzo set : Angelique Kerber sconfitta ai 32esimi di finale del WTA di Wuhan: la tennista tedesca si arrende al terzo set contro Monica Puig Dopo 2 ore e 49 minuti di un match davvero intenso e divertente, Angelique Kerber è costretta ad arrendersi a Monica Puig. La tennista tedesca, scivolata fuori dalla top 10 WTA (12ª), è stata sconfitta all’esordio sul cemento cinese del WTA di Wuhan in 3 set con il punteggio di 7-6 (7-5) / 5-7 / 6-1. Monica Puig ...

WTA Wuhan – Putintseva si ritira - Kuznetsova passa ai sedicesimi : Wozniacki sconfitta da Hsieh : Kuznetsova accede ai sedicesimi del WTA di Wuhan dopo il ritiro di Putintseva: disco rosso per Wozniacki contro Hsieh Diversi ritiri hanno colpito il WTA di Wuhan nelle fasi iniziali del torneo. Dopo Camila Giorgi e Vika Azarenka, anche Yulia Putintseva (38 WTA) è stata costretta ad abbandonare il torneo. Dopo aver perso 6-1 il primo set e in svantaggio 1-0 nel secondo, la tennista kazaka si è ritirata a causa di un problema fisico ...

WTA Wuhan – Viktoria Azarenka si ritira dal torneo : problema alla spalla per la tennista bielorussa : Viktoria Azarenka costretta ad abbandonare il WTA di Wuhan ancor prima di scendere in campo: la tennista bielorussa costretta al ritiro a causa di un problema alla spalla Il WTA di Wuhan perde una delle sue protagoniste più attese. Viktoria Azarenka non scenderà in campo sul cemento cinese a causa di un infortunio. Un problema alla spalla ha infatti impedito alla tennista bielorussa di affrontare Donna Vekic in uno dei match più interessanti del ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : Camila Giorgi si ritira al primo turno. Problema fisico per l’azzurra : Termina dopo un set l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Wuhan (Cina). L’azzurra (n.1 del Bel Paese) è stata costretta al ritiro per un Problema fisico dopo aver perso il primo parziale (6-2) nel match di primo turno contro la svedese Rebecca Peterson (n.53 del mondo), che ha preso il posto in tabellone dell’americana Madison Keys (defezione dell’ultimo momento). Un confronto durato 34 minuti, che ha visto Camila ...

