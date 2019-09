WTA Wuhan – Belinda Bencic fallisce l’accesso agli ottavi | la svizzera si fa rimontare

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Dopo aver vinto il primo set ed essere stata in vantaggio di un break nel terzo, lacede alla russa Kudermetova, fallendo l’accessoesce di scena ai sedicesimi del “Dongfeng Motor Open“, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di, in Cina. Lal’assalto, cedendo in tre set alla russa Kudermetova, che si impone in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e undici minuti di partita. Una vera e propria beffa per la, in vantaggio prima di un set e poi di un break nel terzo parziale, chiuso poi dalla Kudermetova vincendo tre game consecutivi.L'articolo WTAl’accesso, lasi fadalla russa Kudermetova SPORTFAIR.

