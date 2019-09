WhatsApp | ecco l’ultima funzione È già attiva e in pochi ci hanno fatto caso A cosa

Ecco un trucchetto per sveltire le ricerche delle GIF - anche su WhatsApp : Le GIF peccano in istantaneità: vanno cercate tramite parole chiave, che bisogna azzeccare per trovare le più calzanti a ciò che si vuole trasmettere L'articolo Ecco un trucchetto per sveltire le ricerche delle GIF, anche su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp cambia nome : ecco come diventa : Whatsapp cambia nome. Sulla versione beta di Whatsapp per iPhone, comparirà una piccola scritta con il nuovo nome dell’app “Whatsapp from Facebook“

WhatsApp - si potrà chiamare da dispositivo fisso : ecco come fare : WhatsApp, le chiamate ora si effettueranno anche da dispositivo fisso. Grande novità per gli utenti della chat di messaggistica

WhatsApp si aggiorna - ecco alcune novità : Whatsapp si aggiorna con alcune novità. Nella versione Beta disponibile su iOS, arriva la dicitura From Facebook

Ecco come applicare corsivo e grassetto ai vostri messaggi direttamente in WhatsApp : Non tutti sanno che esiste un modo per formattare i testi dei messaggi direttamente in WhatsApp con grassetto, corsivo, barrato e il monospace, un font a spaziatura fissa. L'articolo Ecco come applicare corsivo e grassetto ai vostri messaggi direttamente in WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

"Ecco come ho salvato la vita a una donna usando WhatsApp" : L’operatore del 118: “La centrale non ha ancora la tecnologia per la localizzazione, ma io avevo il suo numero e il mio smartphone. Le ho detto di condivedere la sua posizione”. La donna aveva imparato a farlo poche settimane prima grazie alla figlia

WhatsApp - leggere senza essere visti : ecco come : Whatsapp, esiste un trucco semplicissimo, gratuito e legale, per entrare in chat di nascosto e senza mostrare l’ultimo accesso

WhatsApp - attenti alla truffa dell'immagine profilo : ecco come difendersi : Torna su Whatsapp la truffa dell'immagine profilo, è consigliabile sostituirla con una foto di fantasia. ecco come difendersi.

WhatsApp - ecco in quali smartphone non funzionerà : L’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp smetterà di funzionare sui sistemi operativi e gli smartphone che l’azienda ha ritenuto obsoleti

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp aggiungerà la funzione Boomerang di Instagram : ecco che cos’è : WhatsApp sta lavorando a Boomerang, una funzione che permette di creare loop video, simile a quella già vista in precedenza su Instagram. L'articolo WhatsApp aggiungerà la funzione Boomerang di Instagram: ecco che cos’è proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - problemi con i contatti : ecco come risolverli : Se il vostro Whatsapp inizia a mostrare numeri al posto dei nomi, la causa più comune è l’assenza dei permessi di accesso alla rubrica

State aspettando la Modalità scura di WhatsApp? Ecco a che punto sono i lavori : Mentre la Modalità scura di WhatsApp per iOS è quasi pronta, ci sarà ancora da aspettare parecchio per la versione Android, pronta al 75%. L'articolo State aspettando la Modalità scura di WhatsApp? Ecco a che punto sono i lavori proviene da TuttoAndroid.

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...