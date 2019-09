Wanda Nara completamente nuda sui social : Incontenibile e provocante. Protagonista sempre. Anche se il mercato calcistico si è chiuso e Maurito è andato a giocare in Francia, Wanda Nara non ha ancora finito di stupire e alzare la temperatura social. Posa completamente nuda per un servizio ad alto tasso erotico e lascia tutti senza fiato. Forse è sdraiata nel suo nuovo letto parigino… “Buenas noches” scrive accanto all’immagine che la ritrae di schiena senza nulla addosso. ...

Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara - il croato passa alle vie legali : presentata una denuncia alla Procura : Il centrocampista dell’Inter ha deciso di denunciare quelle testate giornalistiche che pubblicarono la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara Marcelo Brozovic passa al contrattacco, il centrocampista croato infatti ha deciso di denunciare tutte quelle testate giornalistiche che, lo scorso febbraio, hanno pubblicato la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara. Piero Cruciatti/LaPresse Il gip del tribunale di Milano ha ...

Wanda Nara punge la Caracciolo e la Marcialis : Io e Gaia Venturini le uniche donne di Tiki Taka : Il gelo tra le donne protagoniste di Tiki Taka è solo gossip o c’è del vero? È Wanda Nara a rispondere alla domanda di Valerio Staffelli che, dopo averla raggiunta per consegnarle il Tapiro d’oro di Striscia la notizia, non ha perso occasione per indagare sui reali rapporti tra lei, Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis. Secondo quanto rivelato qualche giorno fa dal settimanale Chi, dietro le quinte di Tiki Taka si respirerebbe un’aria tesa: ...

Wanda Nara hot sui social : la buonanotte della moglie di Icardi è bollente [GALLERY] : Wanda Nara scalda l’atmosfera sui social: gli scatti hot della moglie di Mauro Icardi fanno impazzire i fan Wanda Nara riesce sempre a far scatenare i suoi follower sui social: nonostante la sua assenza dal calcio italiano, visto il trasferimento del marito Mauro Icardi al PSG, la showgirl argentina è sempre presente a Tiki Taka, al fianco di Luigi Pardo, dove legge i risultati delle partite e la classifica, avendo dunque un ruolo ...

Nuovo nudo integrale per Wanda Nara su Instagram : La vita di Wanda Nara si divide ormai tra Milano, dove lavora e dove i suoi figli vivono, e Parigi, dove suo marito Mauro Icardi si è trasferito in extremis nelle ultime ore di calcio mercato. La modella argentina ha la straordinaria capacità di generare polemiche intorno a sé, a cui lei difficilmente replica, preferendo il silenzio.\\L'ultima polemica ha riguardato il suo rapporto con le altre donne di Tiki Taka, che direttamente o ...

Wanda Nara e Costanza Caracciolo - gelo? Parla la moglie di Icardi : Wanda Nara riceve il Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia. Gelo a Tiki Taka con Costanza Caracciolo e la moglie di Antonio Cassano? Parla la moglie di Icardi Altro giro, altro Tapiro D’Oro per Wanda Nara. Oggi 23 settembre 2019 ha aperto i battenti la 32esima stagione di Striscia la Notizia e lo storico inviato […] L'articolo Wanda Nara e Costanza Caracciolo, gelo? Parla la moglie di Icardi proviene da Gossip e Tv.

Striscia la Notizia - subito agguato a Wanda Nara : tapiro d'Oro - come la beffa Valerio Staffelli : Questa sera, lunedì 23 settembre, durante la prima puntata della 32esima edizione di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Wanda Nara dopo la vittoria del derby e il primo posto in classifica dell’Inter senza Mauro Icardi. Striscia è in onda dal lune

Brozovic e Wanda Nara - svolta sul presunto flirt : indagati autori e testate che ne parlarono : Brozovic e Wanda Nara, le voci su un presunto flirt tra i due, l'anno scorso, aveva reso bollente lo spogliatoio dell'Inter: speculazioni, in un periodo in cui iniziò il rapporto...

Wanda Nara e l’Inter : nuovo Tapiro d’oro da Striscia la notizia : Perché Wanda Nara ha ricevuto un nuovo Tapiro da Striscia la notizia Ancora un Tapiro d’oro per Wanda Nara da parte di Striscia la notizia. La moglie-agente di Mauro Icardi è protagonista della prima puntata della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci. L’argentina, al momento impegnata con il programma tv Tiki Taka, è […] L'articolo Wanda Nara e l’Inter: nuovo Tapiro d’oro da Striscia la notizia proviene ...