Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Ladi, casa delle due squadre diche militano nei massimi campionati italiani (il Veroal maschile e il Saugella Team al femminile), non ospiterà la pallavolo fino a Natale. Il motivo? Il palazzetto del capoluogo brianzolo è statoto a Sky che in questo impianto girerà le puntate della nuova stagione di X, il celeberrimo talent show che andrà in onda da ottobre a dicembre (dal 24 ottobre per 7 settimane). La Presidente Aessandra Marzari ha raccontato lo sviluppo della trattativa in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Tutto è nato in fretta tramite il nostro responsabile marketing Gianpaolo Martire e la cosa si è sviluppata in pochi giorni. Loro stavano cercano un impianto per le trasmissioni, avevano contatti con Desio e Vigevano. Poi alla fine hanno scelto noi“. La cifra del contratto è esorbitante: 2 ...

OA_Sport : Volley, Monza affitta la Candy Arena a Sky per X Factor: 2 milioni di euro in cassa! Squadre in “trasferta” fino a… - Luca_Muzzioli : RT @Volleyball_it: XFACTOR invade il PalaCandy ed è “nuovo sponsor” di Monza. Meno volley, meno cultura sportiva... business is business. #… - Volleyball_it : RT @Volleyball_it: XFACTOR invade il PalaCandy ed è “nuovo sponsor” di Monza. Meno volley, meno cultura sportiva... business is business. #… -