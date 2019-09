Volley | finito l’incubo di Alessia Orro | arrestato lo stalker della palleggiatrice azzurra

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) L’incubo è finalmenteper. LaNazionale era da tempo perseguitata da unoche non le dava pace: la seguiva da mesi, la contattava sui social network, la seguiva alle partite e agli allenamenti con Busto Arsizio. Una vera e propria ossessione che fortunatamente è finita ieri quando la Polizia di Busto Arsizio haAngelo Persico, un professionista novarese di 53 anni. L’uomo, rientrato da Olbia dove aveva seguito la ragazza impegnata in Sardegna con la sua formazione di club, aveva già dei precedenti per stalking ed era stato in carcere dopo essere stato trovato in possesso di due coltelli. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

Sport_Mediaset : Incubo finito: arrestato a Malpensa lo stalker della pallavolista #AlessiaOrro -