Volley | Europei 2019 | l’Ucraina sfida la Serbia per un posto in semifinale

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Oggi (24 settembre) si giocheranno gli ultimi due quarti di finale deglidi. Il primo match di giornata, in programma alle ore 20.30, vedrà impegnate-Ucraina. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei ragazzi di Kovac ma il match di ieri della Russia deve essere un monito per non sottovalutare gli avversari. Laha vinto tutti i sei match che ha giocato in questa manifestazione continentale. Negli ottavi di finale ha passeggiato contro la Repubblica Ceca. Decisamente diversa la situazione per la squadra guidata da Krastins che hanno concluso il Gruppo D in terza posizione. L’ottavo degli ucraini è stato uno dei più avvincenti dell’intero tabellone. Per avere la meglio sul Belgio c’è stato bisogno del tie-break chiuso sul 15-10. Nonostante tra le due compagini non ci siano precedenti, i serbi partono decisamente favoriti. Con ...

RaiSport : Verso #ItaliaFrancia ???? ???? domani ? 21:00 @RaiDue #Zaytsev: 'Finalmente si comincia a fare sul serio. Sarà una pa… - RaiSport : Al via i quarti di finale degli #Europei di #volley Questa sera #RussiaSlovenia? 20:00 ??RaiSportSD (Ch.58) Domani… - OA_Sport : Italia-Francia oggi, Europei volley 2019: orario d’inizio e come vederla in tv -