Vodafone Giga Ricarica 5 è un nuovo taglio traffico Internet incluso

Con Vodafone Facile per gli over 60 è possibile avere chiamate - SMS e Giga a 12 - 99 euro : Dal 23 settembre 2019 dovrebbe essere disponibile una nuova offerta Vodafone dedicata ai clienti che hanno compiuto i 60 anni di età. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con Vodafone Facile per gli over 60 è possibile avere chiamate, SMS e Giga a 12,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone tenta gli ex clienti con minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 7 euro al mese : Se avete un passato in Vodafone e non avete negato il consenso alle comunicazioni di carattere commerciale potreste ricevere presto una proposta allettante L'articolo Vodafone tenta gli ex clienti con minuti ed SMS illimitati e 50 Giga a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone rilancia Red Unlimited Smart : solo online i Giga inclusi raddoppiano e il prezzo non cambia : Vodafone ha deciso di rilanciare l'offerta Red Unlimited Smart, la cui peculiarità consiste nel raddoppiare i Giga inclusi per chi la attiva online. L'articolo Vodafone rilancia Red Unlimited Smart: solo online i Giga inclusi raddoppiano e il prezzo non cambia proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Shake it Easy aggiunge un altro popolare social a quelli con i giga illimitati : Vodafone aggiunge anche TikTok alla lista dei social che sfruttano traffico dati illimitato con l'offerta Shake it Easy. L'articolo Vodafone Shake it Easy aggiunge un altro popolare social a quelli con i giga illimitati proviene da TuttoAndroid.

Con Giga Family Vodafone regala fino a 100 Giga di Internet sulla SIM : Giga Family è una nuova iniziativa che Vodafone dovrebbe lanciare a breve per convincere i propri clienti di rete fissa ad includere in fattura i numeri mobile L'articolo Con Giga Family Vodafone regala fino a 100 Giga di Internet sulla SIM proviene da TuttoAndroid.

Questi 40 comuni sono coperti ora dalla Vodafone Giga Network 4.5G fino a 1 Gbps : Vodafone continua a potenziare la sua rete e i suoi ultimi sforzi si sono tradotti in una quarantina di nuove località coperte dalla rete Vodafone Giga Network 4.5G, che garantisce velocità fino a 1 Gbps. L'articolo Questi 40 comuni sono coperti ora dalla Vodafone Giga Network 4.5G fino a 1 Gbps proviene da TuttoAndroid.

