Violento terremoto in Pakistan | crolli e strade squarciate | ci sono morti e feriti

Albania : il terremoto del 21 settembre è stato il più Violento degli ultimi 30 anni : In Albania nel pomeriggio di sabato 21 settembre la terra ha iniziato improvvisamente a tremare a causa di un fortissimo terremoto che ha spaventato parecchio gli abitanti dello stato balcanico. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa di magnitudo 5.8 è stata avvertita alle 14:04 circa, mentre la seconda è stata registrata alle 16:04, con epicentro a 38 km da Tirana. Le due scosse, notevolmente forti, hanno ...

Violento terremoto in Turchia - epicentro tra l’Egeo e il Mediterraneo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa, alle 13:25, la Turchia occidentale, vicino la città di Denizli, nell’entroterra compreso tra l’Egeo e il Mediterraneo. La scossa, molto forte, di magnitudo 6.0, è stata avvertita in gran parte del Paese, in Grecia, a Creta e a Cipro. Si temono gravi danni nelle aree più vicine all’epicentro: le autorità sono preoccupate di possibili vittime, data l’alta densità ...