Vieni da Me | Caterina Balivo frega Lidia Schillaci | rivela a tutta Italia il nome del

Caterina Balivo - la verità di Lidia Schillaci sul fidanzato a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Lidia Schillaci, vera rivelazione di Tale e Quale Show. La compositrice di origini siciliane racconta della gavetta, di nonna Rosina e anche del rapporto col padre. Molto schiva e attenta a proteggere la sua vita privata, si lascia però sfuggire alcuni dettagli sul fidanzato misterioso dopo essere stata incalzata dalla Balivo. La Schillaci ironizza sul suo amore e conferma che il fidanzato esiste veramente e ...

Vieni da me - Ilaria Spada a Caterina Balivo : “Ma è vergognoso!” : Ilaria Spada bacchetta Caterina Balivo a Vieni da me: “Ma è vergognoso!” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata l’attrice Ilaria Spada, molto amica di Caterina Balivo. E a proposito dell’amicizia che le lega, la padrona di casa del programma di Rai1 ha chiesto quanti anni avesse il figlio. Subito arrivata la replica della Spada che… “Fa due mesi oggi. Caterina sei una vergogna! Sono la madrina ...

Claudio Lippi piange a Vieni da me : “Caterina - questa me la paghi!” : Vieni da me, Caterina Balivo fa piangere Claudio Lippi: “questa me la paghi” Primo ospite della settimana per Vieni da me è stato Claudio Lippi, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Il conduttore e volto de La prova del cuoco si è emozionato fino ad arrivare alle lacrime per un videomessaggio di sua moglie Kerima. E a tal proposito ha detto: ...

Giovanni Minoli a Vieni da me : ‘Ero diventato anoressico’ - la rivelazione da Caterina Balivo : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di giovedì 19 settembre Giovanni Minoli svela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo ...

Clara Ghinazzi, una delle tre figlie del cantante Pupo, è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tra i tanti argomenti trattati nell'intervista, non si poteva non parlare anche della bigamia del padre della 28enne.

Caterina Balivo - Laura Freddi si confessa a Vieni da Me. Interviene Ambra : Caterina Balivo ospita Laura Freddi a Vieni da Me e a sorpresa telefona in diretta Ambra Angiolini. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è ...

Caterina Balivo sbotta in diretta sugli ascolti di Vieni da Me : Caterina Balivo si arrabbia a Vieni da Me per gli ascolti: lo sfogo in diretta Il nuovo appuntamento di Vieni da Me è stato caratterizzato da uno sfogo di Caterina Balivo in diretta. Durante La Cassettiera, in cui Giovanni Minoli si è raccontato tra vita privata e professionale, Caterina Balivo è sbottata sugli ascolti di Vieni da Me. La conduttrice ha letto un tweet di uno spettatore del talk show del primo pomeriggio di Rai1 che lamentava il ...

Vieni da me - Daniele Liotti colto da un crollo emotivo davanti a Caterina Balivo : Daniele Liotti a Vieni da me parla della compagna Cristina D’Alberto. davanti a Caterina Balivo, l'attore ha pronunciato parole molto tenere. “Cristina è l’amore mio. È un po’ una fatina: ha gli occhi pieni di luce, il sorriso bello. È una ragazza solare, d’altri tempi, ma allo stesso tempo determi

Caterina Balivo impietrita : Nina Soldano in lacrime a ‘Vieni da me’ : La bella Caterina Balivo ha ricevuto nel suo salotto tv di ‘Vieni da me’ Nina Soldano. L’attrice di ‘Un posto al sole’ si è quindi raccontata tra carriera, famiglia e amore. “Marina Giordano è dentro di me, ma chiamami Nina. Io in realtà mi chiamo AntoNina, come mia nonna paterna”, ha spiegato alla conduttrice parlando del suo personaggio. A proposito dei suoi inizi ha aggiunto di essere nata a Pisa, “ma ho origini meridionali”.\\ “I miei erano ...

Caterina Balivo - Kledi si confessa su Maria De Filippi a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Kledi Kadiu, storico ballerino di Amici. La presentatrice lo sottopone al gioco Chi preferisci?, mettendolo fin da subito alle strette. Kledi, che oggi ha 45 anni, deve scegliere tra Rossella Brescia e Lorella Cuccarini. Un dilemma non da poco, perché sono entrambe grandi professioniste. Il ballerino ricorda che però con la Brescia ha avuto modo di lavorare molte volte: “Con Rossella Brescia ho ballato ...

Vieni da me le parolacce della D’Esusanio imbarazzano Caterina Balivo : Caterina Balivo ha avuto come ospite a “Vieni da Me” Alda D’Eusanio nella rubrica “La lavatrice”. Durante l’intervista la giornalista ha ripercorso alcuni momenti del suo passato che l’hanno ferita o nei quali è stata al centro di aspre critiche. Alda ha alternato il tono nostalgico a un vivace turpiloquio: innumerevoli le parolacce che ha pronunciato durante l’intervista. “Ti voleva colpire?” ha chiesto Caterina Balivo ...

Caterina Balivo - balletto e gaffe con Beppe Convertini a Vieni da Me : Caterina Balivo comincia una nuova settimana a Vieni da Me invitando Beppe Convertini. Dopo le interviste di successo ad Alda D’Eusanio e Miss Italia, tocca al presentatore di Linea Verde confessarsi nel salotto della bella Cate. La puntata è di quelle intense dove in studio accade di tutto, tra lacrime e risate. Convertini commosso ricorda la malattia del padre che lo ha portato alla morte: “È stata dura. L’ho visto perdere 50 ...

Vieni da me - lo sfogo di Caterina Balivo : il suo privatissimo "dietro le quinte" : "Venerdì è arrivato. Ricominciare lunedì è stato emozionante ma avevo anche tanta paura". Caterina Balivo ha ripreso la conduzione di Vieni da me su Raiuno e in un post sul suo profilo Instagram ha svelato il suo intimissimo "dietro le quinte". "Una grande responsabilità rendere frizzante e fluido i