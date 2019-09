Via libera al secondo film di Downton Abbey dopo gli incassi al botteghino | “Serve una

Migranti - Ocean Viking sbarcherà i 182 a bordo a Messina : Via libera del ministero dell’Interno : La Ocean Viking sbarcherà a Messina i 182 Migranti che ha soccorso davanti alla Libia sei giorni fa. Il porto siciliano è stato assegnato dal ministero dell’Interno nelle scorse dopo una nuova richiesta giunta dalla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere che avevano sottolineano come a bordo ci siano anche una neonata di soli 8 giorni e altri 13 bambini. L’imbarcazione si trova ad est di Linosa e nel pomeriggio la ong ...

Cina - riconoscimento facciale nel metrò : Via libera agli over 60 : La sperimentazione permette di sbloccare i tornelli elettrici senza bisogno di obliterare, con l'obiettivo di estendere il sistema a disabili e veterani

Carige - Via libera al piano di salvataggio : L'assemblea di Carige ha dato il via libera al piano di salvataggio preparato dai tre commissari nominati dalla Bce.

Due passaporti agli altoatesini Vienna spinge per il Via libera : Redazione Avanza il progetto del doppio passaporto da concedere ai cittadini dell'Alto Adige appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il Parlamento austriaco ha approvato l'emendamento che dà via libera al ministro degli Interni di Vienna di avviare nuovi colloqui con i suoi omologhi italiani, a Roma e a Bolzano. Il provvedimento è passato con i voti della OeVP, i popolari del leader ed ex cancelliere Sebastian Kurz, e della FPOe, ...

Umbria - c'è il Via libera degli iscritti M5s all'accordo col Pd : "Inizia nuova era" : Un sì molto meno netto rispetto a quello con cui gli iscritti al M5s avevano dato il via libera alla nascita del governo...

Carige - Via libera al salvataggio : Genova, 20 set. (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l’aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di salvataggio di Fitd e Cassa Centrale banca. La delibera è passata con il 91% dei voti a favore. Presente il 47,6% del capitale. Dal via libera all’aumento dell’assemblea di Banca Carige, dice il commissario Fabio Innocenzi, “ci guadagnano tutti, la banca, il ...

Assemblea Carige - dai soci Via libera alla ricapitalizzazione : Adesso il futuro dell’istituto passa dal Fondo Interbancario, che si è impegnato a coprire una quota che vale tra 552 e 637 milioni di euro

Verona : da domenica Via libera a monopattini elettrici e segway : Verona, 20 set. (AdnKronos) - Anche Verona sale sul monopattino. Da domenica sul territorio comunale è possibile circolare con monopattini elettrici e segway. La giunta ha infatti predisposto un regolamento specifico per questi nuovi mezzi di trasporto, come prevede la legislazione nazionale in mate

**Governo : dl Clima diventa ddl - pressing Costa per rapido Via libera** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Un passo avanti e un passo indietro. Il decreto Clima, provvedimento voluto e caldeggiato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a quanto apprende l’Adnkronos potrebbe entrare nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 15.30, anche se non figura nell’ordine del giorno diramato questa mattina. Il Cdm potrebbe iniziare l’esame del provvedimento, che tuttavia -e qui la ...