Vi porto nella Barcellona del Modernismo e della Settimana tragica

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Luca Crovi Nel nuovo romanzo lo scrittore racconta le violenze che colpirono la città ai primi del '900 La grande passione per una città comee per le storie dei meno fortunati che l'abitarono ai primi del Novecento è al centro dell'ultimo romanzo storico di Ildefonso Falcones intitolato Il pittore di anime (Longanesi). Una storia avvincente ambientata negli anninascita e crescita delche vide all'opera architetti come Gaudì e Domènech capaci di inventare edifici stupefacenti come la Sagrada Familia, il Palau de la Música e che videro sorgere incredibili palazzi come Casa Amatller, Casa Batlló, Casa Milà, Casa Fuster dislocati lungo il Paseo de Gracia. Luoghi i costruiti per i ricchi che contrastano fortemente con le povere abitazioni degli operai dell'epoca che arriveranno in quel a reclamare con scioperi e manifestazioni i loro diritti. Questa ...

