Verona | si stacca cestello gru | muore operaio

(Di martedì 24 settembre 2019) Gabriele Laganà L’incidente in un cantiere edile nei pressi dello stadio di. L’uomo è stato travolto dal carrello morendo sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorrerlo Grave incidente sul lavoro oggi a. Unè morto in un cantiere edile della città scaligera, nei pressi dello stadio Bentegodi. La tragedia è avvenuta intorno alle 13:30. Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco, l'uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto da unche, per motivi ancora da chiarire, si è sganciato dal braccio di una macchina movimento terra. Il carrello ha colpito in pieno l’, del quale non sono state rese note le generalità, che è morto all'istante. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. L’esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita con precisione dai tecnici dello Spisal ...

