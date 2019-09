Verona | cede all' improvviso il cestello di una gru | operaio travolto muore schiacciato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Un terribile incidente sul lavoro si è verificato oggi, martedì 24 settembre, intorno alle 13:30 a, nei pressi dello stadio Bentegodi, dove in un cantiere all'è precipitato ildi una gru. Sullo stesso pare non ci fosse nessuno, ma purtroppo di sotto si trovava un, il quale è stato. Per l'uomo, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto sul colpo. Troppo gravi le ferite provocate dalla caduta delche si trovava in cima al mezzo meccanico. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo provinciale per capire che cosa sia successo stamattina e quale è stato il motivo per cui ilsi è sganciato dalla gru. Incidente assurdo Questa mattina nel cantiere in cui si è verificato l'incidente, in via Vasari, sembrava una giornata di lavoro come ...

