Veneto | da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) (AdnKronos) - A gestire le pratiche di indennizzo sarà Avepa, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, che utilizzerà indici e parametri di valutazione omogenei per i diversi tipi di frutticoltura. Il bando specifico per presentare domanda sarà pubblicato entro l’autunno. “Certo, 3 milion

Agricolae1 : #CIMICEASIATICA @RegioneVeneto @zaiapresidente TRIPLICA RISORSE PER AGRICOLTORI COLPITI - Agricolae - PantheonVerona : A gestire le pratiche di indennizzo sarà @avepa_social, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Leggi l'a… - 811Proudman : RT @ToniSonia: Nessun freno al cemento in Veneto. Territorio sempre più inghiottito dai cantieri edili. A Zaia il premio Betoniera d’Oro Ne… -