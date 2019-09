USA | Il Partito Democratico chiede la procedura di impeachment per Donald Trump

La "leghista sfegatata" che non affitta ai meridionali ora si sc USA : "Mi è partito il cervello" : La signora Patrizia di Malvaglio, che, al telefono con una 28enne pugliese cui la figlia aveva promesso di affitta re la casa, si professava "orgogliosamente leghista, razzista e salviniana", dopo essere stata travolta dalle polemiche ha cambiato idea e ora chiede scusa e si dice pronta a concedere la casa in affitto alla ragazza foggiana. Una lombarda a una 28enne pugliese: "Non ti affitto casa! ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio : Il Partito degli Affari è deluso : nessun’Apocalisse in Val SUSA : Il caso “Li abbiamo eletti e fanno Ponzio Pilato”. I No Tav contro M5S Il corteo – Niente scontri, nonostante gli allarmi. Ma la valle non perdona gli ex compagni di battaglia di Andrea Giambartolomei Il ministro dell’Esterno di Marco Travaglio Segnatevi questa frase. È del 4 febbraio 2015, da un’intervista a Panorama: “Pazzesco. Un ministro dell’Interno che twitta su indagini in corso non merita neppure un commento. Il Fatto in sé ...