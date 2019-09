USA | arrestato il manager di FCA Emanuele Palma | “Ha mentito sulle emissioni diesel”

Roma - socio di El Chapo arrestato a Fiumicino : così la polizia e la Dea hanno incastrato Ramon Cristobal Santoyo. USA chiedono l’estradizione : Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El Chapo, il capo del cartello di Sinaloa arrestato tre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lo hanno bloccato a ...

SiracUSA - tenta di rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni : arrestato : Un pregiudicato di 44 anni, Giovanni Tarantello, ha tentato di rapinare una donna incinta davanti al figlio di 3 anni. L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 agosto. La donna è stata ferita ad una spalla, in modo non grave. Il rapinatore è stato poi rintracciato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza.Continua a leggere

Pisticci - drogato alla guida caUSA incidente dove muore un poliziotto : arrestato 32enne : arrestato il 32enne di Pisticci che lo scorso 25 luglio avrebbe causato l'incidente stradale nel quale perse la vita Corrado Settembre, 53 anni. L'uomo avrebbe ingaggiato una improvvisata “gara di velocità” con un altro veicolo, finendo per scontrarsi contro la moto della vittima, a bordo della quale c'era anche il figlio 16enne, rimasto gravemente ferito.Continua a leggere

Sa di essere malato di Hiv e contagia 4 donne caUSAndo la morte di una di loro : arrestato 55enne a Messina : Ha nascosto per anni di essere malato di Hiv, ha continuato, nonostante la patologia, ad avere rapporti non protetti e ha contagiato almeno quattro donne. Una di loro, l'ex compagna da cui aveva...

Arrestato il pizzaiolo del Papa. L'accUSA è di truffa agli anziani : L'uomo che, da pizzaiolo, aveva regalato una caratteristica pizza al Papa nel 2015, è stato Arrestato a Torino. L'accusa è di truffa seriale. Era balzato agli onori delle cronache in quanto pizzaiolo, ma ora Vincenzo Cacialli, detto "Enzo", è finito sui quotidiani italiani per un'altra ragione: truffe ai danni degli anziani. Un'attività che, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha messo in campo con una certa continuità.\\ Il calore con cui ...

Salerno - abUSA di una studentessa minorenne : arrestato insegnante 57enne : Ad eseguire l’arresto sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Nocera Inferiore, nel Salernitano. Un insegnante di Cava dei Tirreni è finito in manette ed ora è ai domiciliari con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una minorenne. L’uomo avrebbe approfittato di una sua studentessa di 14 anni, conosciuta durante lo svolgimento dell’ultimo anno scolastico. Le forze dell’ordine seguivano il docente, sospettato di abusare della ...

Bologna : picchia - minaccia - segrega e abUSA della convivente - arrestato 56enne : Lavinia Greci La compagna aveva già presentato una querela nei confronti dell'uomo per maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme è stata lei, che si è mostrata ai carabinieri piena di ecchimosi al volto Ai carabinieri, che ha chiamato intorno alla mezzanotte di ieri, ha mostrato le ecchimosi sul volto e sul collo, ha raccontato di essere stata rinchiusa in casa, minacciata con un coltello alla gola e ha riferito di avere subito un ...

RagUSA - ferma una ragazza con una scUSA e la violenta per ore : era già stato arrestato per stupro : Sergio Palumbo, papà di 26 anni di Vittoria, è stato arrestato per aver sequestrato e stuprato per ore a Ragusa una 30enne, che aveva fermato mentre era in auto chiedendole aiuto perché "sua moglie stava male". Una scusa con la quale è iniziata per la donna una "odissea", terminata con la denuncia alle forze dell'ordine. L'aguzzino è un recidivo: già nel 2018 era stato condannato per stupro e rapina.Continua a leggere

RagUSAno - donna fermata con una scUSA - violentata per ore : arrestato l'aggressore : Nel Ragusano un uomo è stato fermato e arrestato per abuso e sequestro di persona nei confronti di una giovane donna che aveva fermato per strada. Il 26enne aveva chiesto aiuto ad una passante, per poi violentarla e sequestrarla. L'atroce vicenda si è svolta a Vittoria e a Marina di Ragusa. La notte della tragedia: minacce e violenze su una giovane donna Una giovane donna tornava a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno quando è stata ...

Arrestato Sebastiani. Ora è accUSAto di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli di cui era ossessionato : Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne scomparso dal 25 agosto scorso, é accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli. L’uomo è stato catturato a Piacenza e si trova ora in caserma della città. Al momento non ci sono ancora notizie di Elisa Pomarelli, per la quale proseguono le ricerche. Inoltre due video che hanno come protagonista Massimo Sebastiani sono stati pubblicati dal sito Liberta.it. ...

Imola - 45enne abUSA sessualmente delle amiche della figlia : arrestato : Federico Garau Stando all'accusa l'uomo ha offerto alle minorenni delle bevande "corrette" durante i pigiama party organizzati dalla figlia. Al mattino dopo le ragazzine non ricordavano nulla, ma avevano un forte mal di testa e tornavano a casa con abiti diversi da quelli indossati per andare a dormire dall'amica È stato arrestato giovedì scorso il 45enne di Imola accusato di avere abusato sessualmente delle amiche della figlia, ...

AbUSA delle amiche della figlia mentre dormono - arrestato un 45enne imolese : Stando all'accusa l'uomo ha offerto alle minorenni delle bevande "corrette" durante i pigiama party organizzati dalla figlia. Al mattino dopo le ragazzine non ricordavano nulla, ma avevano un forte mal di testa e tornavano a casa con abiti diversi da quelli indossati per andare a dormire dall'amica Federico Garau ? Luoghi: Imola

Manager russo arrestato a Napoli per cospirazione - coinvolto un italiano. Mosca : “USA ritirino la richiesta di estradizione” : È nello spazio aereo e diplomatico tra Mosca-Washington-Napoli che viaggia una storia che sembra avere i soliti ingredienti della trita spy story, ma che invece rivela una partita economica rilevantissima per la Russia e per il settore aereo, all’indomani della crisi della Boeing innescata dagli incidenti dei 737 Max. La prima mossa è stata giocata venerdì 30 agosto quando Alexander Korshunov è sbarcato a Capodichino con la moglie per una ...

Manager russo arrestato a Napoli su mandato USA. Putin : «È concorrenza sleale» : Aleksandr Korshunov, alto dirigente di Odk, società statale di Mosca che produce motori, è stato fermato nel capoluogo campano: si sarebbe appropriato di documenti di General Electric. L’ira del Cremlino