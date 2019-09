Uragano Dorian | sversamento di idrocarburi | ISPRA tra gli esperti per la valutazione dei

Dopo Dorian arriva Humberto : una nuova tempesta tropicale minaccia le Bahamas devastate dall’Uragano : Una tempesta tropicale, ribattezzata Humberto, si stava avvicinando nella notte tra venerdì e sabato nel nord dell’arcipelago delle Bahamas, già devastato all’inizio di settembre dall’uragano Dorian. Secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) degli Stati Uniti, Humberto si trovava questa mattina a est dell’isola di Abaco e si stava muovendo lentamente verso nord-ovest. È stato emesso un avviso di tempesta per tutte le ...

Fascinating è il nuovo inedito dei REM : il ricavato è destinato alla ricostruzione dopo l’Uragano Dorian (audio - testo e traduzione) : Con grande sorpresa su Internet è comparso un nuovo inedito dei REM con scopri ben precisi: una ricostruzione. Fascinating, questo il titolo del brano, è stato caricato sulla piattaforma Bandcamp per essere ascoltato, dopodiché è possibile acquistarlo al prezzo di 2 dollari che verranno devoluti all'associazione benefica Mercy Corps, che in questi giorni è impegnata alle operazioni di recupero a seguito del violento uragano Dorian che ha ...

Alle Bahamas ci sono 1.300 persone disperse a causa dell’Uragano Dorian : A quasi due settimane dal passaggio dell’uragano Dorian Alle Bahamas ci sono circa 1.300 persone disperse. Lo ha annunciato il portavoce della protezione civile locale, Carl Smith; dopo una sua dichiarazione di alcuni giorni fa in cui aveva detto che

Uragano Dorian : gigantesca marea nera - catastrofe ambientale alle Bahamas : A una settimana dal passaggio dell’Uragano Dorian, l’isola di Grand Bahama, nelle Bahamas, in ginocchio per i danni e per il bilancio delle vittime, sta ora affrontando una catastrofe ambientale: una marea nera. I forti venti che si sono abbattuti sul deposito petrolifero della società norvegese Equinor hanno determinato lo sversamento di parte del greggio. Il gruppo petrolifero ha garantito in una nota che “pulirà la marea ...

Uragano Dorian : si temono migliaia di dispersi - il bilancio delle vittime destinato ad “aumentare significativamente” [GALLERY] : A seguito del passaggio dell’Uragano Dorian, si teme che almeno 2.500 persone siano disperse: lo hanno reso noto le autorità locali, prevedendo che il bilancio delle vittime, attualmente di 50 morti, sia destinato ad “aumentare significativamente“. Carl Smith, portavoce dell’Agenzia per la gestione delle emergenze, ha precisato che la lista dei dispersi non è stata verificata tenendo conto delle persone evacuate o che ...

Uragano Dorian - 2500 dispersi alle Bahamas : si temono più vittime : I servizi di emergenza delle Bahamas hanno contato 2.500 persone disperse dopo che l’Uragano Dorian ha investito le isole la scorsa settimana. Questo conteggio ufficiale lascia pensare che il bilancio delle vittime sarà molto più elevato delle attuali 50, anche se il numero dei dispersi deve ancora essere verificato. Decine di migliaia di persone continuano ad aver bisogno di aiuto dopo il passaggio di Dorian che è stato accompagnato dai ...

Dopo l’Uragano Dorian - la ministra dell’ambiente aggredita in Canada : “E’ un rumoroso sessismo - inaccettabile” : Il ministro dell’ambiente del Canada, Catherine McKenna, è una delle personalità più impegnate in ambito istituzionale del settore. Proprio di recente (sabato scorso), l’esponente del governo Trudeau è stata messa sotto scorta, ufficializzando la misura, rarissima in Canada, a causa dell’ondata di disprezzo e offese che l’ha invasa sia sui social che nella vita reale. Ma qual è la colpa che tanto affligge la coscienza del ...

NBA – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’Uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

L’Uragano Dorian devasta le Bahamas : sale a 50 il bilancio delle vittime : L’uragano Dorian, che si è abbattuto la scorsa settimana sulle Bahamas, ha ucciso almeno 50 persone, in gran parte sull’Isola di Grand’Abaco. Secondo quanto riferito da Carl Smith, portavoce dell’agenzia di gestione delle emergenze delle Bahamas, sarebbero circa 2.043 le persone sfollate dopo il passaggio di Dorian e attualmente accolti in rifugi sull’isola piu’ popolosa dell’arcipelago, New ...

Trump ha costretto il servizio meteorologico americano a mentire sull’Uragano Dorian? : Da sinistra, il segretario americano al Commercio Wilbur Ross, il presidente Donald Trump e il procuratore speciale William Barr (foto: Chen Mengtong/China News Service/Visual China Group via Getty Images) L’agenzia federale statunitense che si occupa degli studi meteorologici e oceanici (Nooa) potrebbe aver confermato una notizia falsa sulla traiettoria dell’uragano Dorian – diffusa dal presidente Donald Trump – come risultato della ...

Uragano Dorian - centinaia di cani e gatti morti per le devastanti inondazioni in un rifugio per animali alle Bahamas : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas continua a salire e secondo le autorità locali, potrebbe essere “sconcertante”. È tanta la disperazione per le vite umane perse a causa della violenza della tempesta. E a questo dolore immenso si aggiunge anche quello dello staff di un rifugio per animali, che ha visto centinaia di cani e gatti morire per l’enorme Storm Surge provocata da Dorian. Felicia Telfort, responsabile del rifugio ...

Non c'è solo l'Uragano Dorian : in arrivo tre nuovi "mostri" : l'uragano Dorian, è stato davvero devastante per alcune zone degli Stati Uniti: ha ...

Dorian - storie vere e falsi video dell'Uragano che ha colpito Usa e Bahamas : Sta ancora salendo verso Nord l'uragano Dorian che ha devastato le Bahamas e colpito le ...

Uragano Dorian - ancora migliaia di persone al buio in Canada : grandi alberi e linee elettriche abbattute dal vento [FOTO] : Mentre l’ormai ex Uragano Dorian continua a muoversi nel Nord Atlantico, venti ancora molto forti soffiano su Terranova (Canada) e sono ancora molte le persone senza elettricità. Dorian ha sferzato la costa occidentale e quella meridionale di Terranova e verso nord fino all’area di Bonavista. I venti nell’area di Wreckhouse hanno raggiunto i 157km/h e 143km/h lungo la costa meridionale. L’Uragano di categoria 2 ha compiuto il landfall vicino ...