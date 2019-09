Uomo vitruviano di Leonardo | accordo Italia-Francia | il disegno del Da Vinci al Louvre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) L’andrà a Parigi. Si chiude così, con il via libera del direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia, la querelle che vede al centro il prestito deldidaal, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’artistano. O almeno così sembra, perché sulla decisione di concedere l’opera al museo parigino, in un giro di prestiti che coinvolge anche alcune opere di Raffaello Sanzio – i cui 500 anni dalla morte verranno celebrati nel 2020 -, incombe un possibile ricorso da parte dell’associazioneNostra. “Il trasferimento è illegittimo”, dice Lidia Fersuoch, presidente della sezione veneziana della onlus. L’per l’esposizione del celebreano, suggellato a Parigi dalla firma del Memorandum di partenariatotra il ministro della Cultura e del Turismo Dario ...

