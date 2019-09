Uomini e Donne | Tina Cipollari vuole dimagrire e si pesa in diretta | 84 chili? La

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese e Noel Formica : "Persone false e senza dignità - due narcisisti che non conoscono l'amore" : Pamela Barretta è tornata nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il pubblico della trasmissione ricorderà che, nel corso degli ultimi appuntamenti della scorsa edizione, la dama aveva rotto definitivamente col cavaliere Stefano Torrese a causa di alcune conversazioni Whatsapp che aveva trovato sul cellulare dell'uomo, chat private fra lui e la dama Roberta di Padua. ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari si pesa in studio : ecco le cifre mostrate dalla bilancia - gode Gemma Galgani : La seconda puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, vede al centro dell'attenzione Tina Cipollari. L'opinionista fa infatti sapere, come anticipato, di volersi mettere a dieta e chiede alla conduttrice di farle conoscere un buon nutrizionista

Uomini e Donne - Claudia Dionigi rivela l’ossessione di Lorenzo Riccardi : “È fissato” : Pochi ci avrebbero scommesso, ma tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi l’amore va a gonfie vele. La coppia, nata nella scorsa stagione nello studio di Uomini e Donne dove lui era tronista, è sempre più unita e innamorata, anche se qualcuno è ancora scettico. Per esempio, qualche giorno fa la bella ex corteggiatrice aveva pubblicato su Instagram una dolce dedica al suo fidanzato ma nel giro di poche ore si è vista arrivata una frecciatina ...

“Ci siamo lasciati - vi chiedo rispetto”. Uomini e Donne - clamoroso addio della storica coppia : la conferma arriva proprio da lei : Nascite, matrimoni e clamorosi addii. Il programma di Uomini e Donne ci ha abituati a tantissimi gossip da quando ha iniziato ad andare in onda su Canale Cinque. Nel corso degli anni, infatti, grazie a Maria De Filippi tantissime coppie sono convolate a nozze e hanno avuto figli. Gli ultimi in ordine di tempo sono Jara e Nicola del Trono Over. Il 24 settembre i due sono diventati genitori e la notizia, come spesso capita, è stata data ...

Uomini e donne - fiocco azzurro per la coppia Jara e Nicola - : Serena Granato Nicola Balestra e Jara Gaspari sono ufficialmente diventati genitori. Per celebrare la nascita del loro primogenito, sui profili social di Uomini e donne è stato pubblicato un messaggio di auguri Una delle coppie più amate dai fedeli telespettatori di Uomini e donne ha dato alla luce un bambino. Parliamo della coppia formata da Jara Gaspari e Nicola Balestra. E a dare l'annuncio della nascita del loro primogenito sono ...

Teresa Langella - la notizia che fa felici i fan : l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne : Teresa Langella è diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e, soprattutto, per quella a Uomini e Donne. Un’esperienza, quella nello studio di Maria De Filippi, che sembrava essersi conclusa malissimo per la tronista. E invece dopo il “no” Andrea Dal Corso ci ha ripensato. Si è preso del tempo ed è arrivato alla conclusione che senza Teresa la sua vita sarebbe stata vuota, dunque è tornato sui suoi passi. ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi riprende Tina : Uomini e Donne: Tina Cipollari distratta, Maria De Filippi interviene Tina Cipollari con la sua spontaneità sarà la protagonista indiscussa della puntata di oggi di Uomini e Donne. Questa volta la bionda opinionista non sarà messa a confronto con Gemma Galgani, ma con i nuovi tronisti. oggi alle 14.45 su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico. Il secondo appuntamento settimanale con corteggiatrici e tronisti, metterà però ...

“È nato!”. Fiocco azzurro a Uomini Donne. L’immensa gioia di mamma e papà : 3 chili e mezzo d’amore : Fiocco azzurro a Uomini e Donne. Nel corso degli anni il popolare dating show condotto da Maria De Filippi ha visto nascere coppie e tantissimi bambini. Il 25 luglio era stato Domenico, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ad aggiungersi alla lunga lista dei bimbi di UeD. A darne la notizia era stato proprio Pietro che, tramite il suo profilo Instagram, aveva pubblicato una foto del polso (della neo mamma) con la fascettina ...

Anticipazioni Uomini e donne - 3^ registrazione : Javier viene smascherato e mandato via : Entra nel vivo questa nuova edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, di cui ieri sera è andato in onda il primo appuntamento dedicato al trono classico. Tra le novità che abbiamo visto c'è stato sicuramente l'arrivo in studio del corteggiatore Javier, che il pubblico di Canale 5 aveva avuto modo di conoscere già quest'estate per la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore. Javier si è messo ...

Uomini e Donne - ex coppia del Trono Over festeggia : è nato il figlio : Anticipazioni Uomini e Donne: Jara Gaspari e Nicola Balestra genitori Una lieta notizia per il Trono Over di Uomini e Donne. Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori. A dare l’annuncio è stata la pagina facebook del programma condotto da Maria De Filippi che ha voluto fare gli auguri la coppia con queste parole: “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua ...

Sonia Pattarino - ex Uomini e donne - annuncia la definitiva rottura con Ivan Gonzalez : Un'altra coppia nata nella stagione 2018-19 di Uomini e donne è ufficialmente scoppiata. L'annuncio è arrivato direttamente da Sonia Pattarino che, affidandosi al suo profilo Instagram, ha confermato la fine della relazione con l'ex tronista Ivan Gonzalez. Da settimane le voci si rincorrevano nei social network anche se non avevano mai trovato la conferma da parte dei diretti interessati. Al contrario, sia Ivan che Sonia avevano tentato di ...

Uomini e Donne news - Jara e Nicola : è nato il primo figlio : Uomini e Donne, Jara e Nicola genitori: è nato Tommaso Jara e Nicola sono diventati genitori. Sono i canali social di Uomini e Donne ad aver annunciato l’arrivo del piccolo Tommaso. La coppia nata all’interno dello studio del Trono Over ha finalmente potuto dare il benvenuto al piccolino di casa. I due sono stati ospiti […] L'articolo Uomini e Donne news, Jara e Nicola: è nato il primo figlio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati : "Il nostro viaggio insieme è giunto al termine" : Lo scorso marzo il loro amore aveva preso vita a Uomini e Donne, 6 mesi dopo Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino interrompono la storia nata sotto le telecamere della trasmissione di Canale 5. L'annuncio arriva dall'ex corteggiatrice dal suo profilo Instagram che tra l'altro risponde ai curiosi che notavano un certo distacco tra i due: Nessun bolo per Madrid ragazzi. sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e ...