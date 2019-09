UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 29 settembre al 5 ottobre 2019

I retroscena di Blogo : UNA VITA da cantare - i protagonisti : Mancano due mesi alla messa in onda di Una vita per cantare, il nuovo spettacolo musicale che terrà compagnia al pubblico della prima rete della Rai per tre sabati da metà novembre. Alla guida di questo show, come noto, ci sarà una inedita coppia formata dal cantautore Enrico Ruggeri e dall'attrice, che ultimamente pare aver abbandonato il grande schermo per quello più piccolo, Bianca Guaccero.Di questo show vi abbiamo dato conto della ...

UNA VITA - spoiler Spagna : Marcia reagisce male alla proposta di nozze di Felipe : Gli spoiler di Una Vita, in onda a settembre in Spagna, annunciano nuovi clamorosi colpi di scena per i telespettatori dello sceneggiato ambientato ad Acacias 38. Felipe Alvarez Hermoso riceverà una brutta delusione da Marcia. Proprio quest'ultima si rifiuterà di sposare l'avvocato dopo essere stata salvata dal traffico di essere umani. Una Vita: Felipe si innamora di Marcia Una sorprendente novità arriva dalle puntate di Una Vita trasmesse ...

UNA VITA anticipazioni : Samuel uccide Joaquin per ottenere la fortuna di Lucia : Le anticipazioni di Una Vita annunciano nuovi colpi di scena in arrivo per gli affezionati fans della soap opera iberica. Samuel Alday dimostrerà di essere sempre più spietato. L'uomo, infatti, strangolerà a mani nude Joaquin dopo aver scoperto la vera entità della fortuna di Lucia Alvarado. Una Vita: Samuel si avvicina a Lucia per la sua eredità Un nuovo terribile colpo di scena accadrà nel corso della quarta stagione di Una Vita, attualmente ...

UNA VITA trame al 25 settembre : Samuel perde la galleria d'arte per una deflagrazione : I prossimi due appuntamenti con la soap opera Una Vita, quelli di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, rivelano che il paese sarà scosso da un terribile evento. Il palazzo nel quale Samuel si sta impegnando per la realizzazione della galleria d'arte andrà in fiamme. Una gravissima deflagrazione, infatti, lo colpirà causando ferite importanti per molti dei presenti. Le persone maggiormente a rischio saranno Trini e Liborio. Nel frattempo, Samuel ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 24 settembre 2019 : anticipazioni puntata 825 di Una VITA di martedì 24 settembre 2019: Tutto il quartiere di Acacias in fermento: sta per essere inaugurata la Galleria Alday, una preziosa collezione di opere d’arte… Antonito torna ad Acacias ma senza Lolita… Lolita è rimasta a Cabrahigo per occuparsi della tata Concha… (La prima metà della puntata andrà in onda su Canale 5 alle 14,10, la seconda intorno alle 22,30 su Rete 4) Una VITA: tutte ...

UNA VITA Anticipazioni 24 settembre 2019 : Samuel inaugura le Gallerie Alday ma... : Tutta Calle Acacias è in festa per l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Le signore del quartiere si presentano con i loro vestiti all'ultima moda.

UNA VITA - spoiler : Samuel mette fine all’esistenza del padrino di Lucia : Nei prossimi episodi italiani della celebre soap Una Vita, un personaggio maschile si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che deciso a tutti i costi a superare i suoi problemi economici con l’aiuto di Lucia Alvarado commetterà un atroce crimine. Il marito di Blanca dopo aver appreso che la cugina di Celia presto riceverà una cospicua eredità dai suoi defunti genitori, metterà fine all’esistenza di ...

Anticipazioni UNA VITA : Padre Telmo dovrà convincere Lucia a rinunciare all'eredità : Con l'uscita di scena di Diego e Blanca, nelle puntate italiane di Una Vita è cominciata ufficialmente la nuova stagione, incentrata sulle vicende di Lucia Alvarado e di Padre Telmo, il nuovo sacerdote di Acacias 38. La coppia dovrà fare i conti con un ineVitabile antagonista che sarà nuovamente Samuel Alday, deciso a sfruttare le ricchezze della nuova protagonista per pagare i suoi debiti. Fin dal suo arrivo nel quartiere cittadino, il ...

Anticipazione UNA VITA - Felipe pronto a risposarsi : l’avvocato viene deluso : Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe fa la sua proposta di matrimonio a Marcia Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe aprire il suo cuore a un’altra donna dopo la morte di Celia. L’Alvarez Hermoso fa la sua proposta di matrimonio a Marcia. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta della sua nuova domestica, […] L'articolo Anticipazione Una Vita, Felipe pronto a risposarsi: l’avvocato viene deluso proviene ...

UNA VITA anticipazioni : SAMUEL ucciderà ancora - ecco chi… : Un omicidio che andrà in onda nelle prossime puntate italiane di Una Vita darà una svolta alla nuova storyline principale della telenovela, ovvero quella che avrà come protagonisti Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), il perfido SAMUEL Alday (Juan Gareda) e Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), il nuovo parroco della chiesetta di Acacias. Cerchiamo di ripercorrere i passaggi fondamentali della vicenda… Una Vita, news: Lucia è nata da una relazione ...

UNA VITA Trame dal 22 al 29 settembre 2019 : Samuel in rovina - un attentato distrugge le Gallerie Alday : Le Trame della soap spagnola per la quarts settimana del mese di settembre rivelano che Samuel perderà tutto dopo l'attentato alle sue Gallerie. Lucia si offre di dargli una mano mentre Liberto deve essere operato.

Anticipazioni UNA VITA dal 23 al 29 settembre : Liberto in condizioni gravi e viene operato : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera spagnola Una Vita, che vediamo in onda tutti i giorni in prima visione assoluta. Da un paio di settimane i vari episodi vengono trasmessi dal lunedì alla domenica, sia in daytime su Canale 5 che in prime time su Rete 4. Una notizia che ha reso contenti i fan della serie televisiva, i quali per la prossima settimana dovranno aspettarsi dei nuovi colpi di scena che si ...

UNA VITA - trame spagnole : Felipe chiede a Marcia di sposarlo - Susana vicina ad Armando : Continua ad essere ricca di intrighi la popolare telenovela di origini iberiche Una Vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler degli appuntamenti spagnoli in programmazione questa settimana appena iniziata anticipano che Felipe Alvarez Hermoso si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’avvocato dimostrerà ancora una volta di tenere veramente alla sua nuova fiamma Marcia. Il migliore amico di Mauro non appena la sua ...