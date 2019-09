Una favola oscura | oltre il confine tra realtà e finzione

Bianca Guaccero di Detto Fatto confessa : “Non è Una favola” : Detto Fatto, Bianca Guaccero fa una confessione inaspettata sulla vita Bianca Guaccero è tornata in onda da tre giorni con Detto Fatto regalando al pubblico di Rai2 il suo sorriso. Un sorriso che continua a sfoggiare anche davanti alle critiche, che continua a tenere in considerazione per migliorare sempre di più. Ottimista e vivace, la conduttrice di Bitonto si è sfogata nuovamente su Instagram poche ore fa, facendo una confessione sulla vita ...

Roma - uno stradone al posto del parco. E come in Una favola c’è l’eroe e c’è il cattivo : Quella che sto per raccontarvi è una storia molto piccola, che riguarda una piccola comunità di una periferia di una città che probabilmente non vi riguarda. come accade nelle favole, tuttavia, da questa piccola storia si possono trarre insegnamenti e morale. Innanzitutto, proprio come in tutte le favole, anche in questa piccola storia c’è un buono, un cattivo e qualche indifferente. Soprattutto, ci sono i cittadini interessati alla salvaguardia ...

Letizia di Spagna - il look è Una favola ma lei rischia di cadere : Letizia di Spagna riprende gli impegni di Corte dopo la pausa estiva e il primo look esalta il suo fisico perfetto, ma i tacchi la tradiscono. Dopo aver accompagnato le figlie Leonor e Sofia al loro primo giorno di scuola in sneaker, la Regina ritorna agli outfit formali. Eccola presenziare col marito Felipe a un’esibizione a Siviglia per celebrare i 500 anni dalla spedizione di Fernando Magellano. Letizia si presenta con un sofisticato ...

La favola senza lieto fine del re (della Malesia) che rinunciò al trono per sposare Una modella : Lui, Muhammad V, 50 anni, re della Malesia e sultano del Kelantan, stato islamico tra i più conservatori del Paese. Lei, Rihana Oksana Voevodina, 26 anni, ex Miss Russia del 2015 di cui abbondano in rete foto in bikini che in passato ha partecipato a un reality lasciandosi andare ad effusioni con un concorrente proprio davanti all’occhio attento delle telecamere. In comune avevano solo l’amore. Un amore vissuto in segreto e mai confermato ...

Ghost Recon Breakpoint è Una favola nel nuovo trailer di gioco : Ubisoft torna a stuzzicare i palati di quanti attendono Ghost Recon Breakpoint. E lo fa rilasciando un particolarissimo trailer, che racconta con fare fiabesco alcuni degli aspetti principali che andremo a vivere nel prossimo capitolo della serie videoludica. Nel video, che si intitola Grossi Lupi Cattivi - e visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, andremo a pregustarci trama e gameplay del gioco grazie ad uno stile grafico che ...