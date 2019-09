Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2019 | Mia riabbraccia sua madre

Un Posto al sole/ Anticipazioni 24 settembre : Mia con le spalle al muro - Alex... : Un posto al sole, Anticipazioni del 24 settembre 2019, su Rai 3. Mia sa che qualcosa che non va, ma non sa cosa fare. Guido trasloca: come andrà a finire?

Un Posto al sole news : DAVIDE DEVENUTO - arrivederci alla soap! : In questo periodo a Un posto al sole tiene banco la vicenda della piccola Mia Parisi (Ludovica Nasti), che come avrete notato è diventata in un certo qual modo la “figlioccia” di Arianna (Samanta Piccinetti) e Andrea. Come proseguirà la vicenda? Un posto al sole: DAVIDE DEVENUTO (Andrea Pergolesi) sta per prendersi una pausa! In tal senso, registriamo in queste ore delle dichiarazioni di un attore storico che sicuramente aprono ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Alex rompe con Vittorio e lascia Palazzo Palladini : Alex affronterà l'ennesima batosta sentimentale e sarà costretta a lasciare Palazzo Palladini, pur di non vedere più Vittorio.

Un Posto al sole : tragedia familiare per l’attrice che fa Adele : Un posto al sole, Adele Picardi: lutto per l’attrice Sara Ricci Lutto per Sara Ricci. Difatti la popolare attrice che interpreta Adele Picardi a Un posto al sole ha da poco comunicato direttamente sul suo profilo instagram di aver perso suo padre. Una notizia che ovviamente ha colpito nel profondo i suoi tantissimi fan, i quali si sono immediatamente riversati sul social fotografico per farle sentire la loro vicinanza in questo momento assai ...

Un Posto al sole news : grave lutto per Sara Ricci : Un posto al sole, grave lutto per Sara Ricci: Adele Picardi Un posto al sole. Notizia delle ultime ore, una delle attuali attrici della soap più famosa e longeva di Rai Tre ha subito una grave perdita in famiglia. Trattasi di Sara Ricci, l’attrice che presta il volto ad Adele Picardi, nonché mamma di Susanna […] L'articolo Un posto al sole news: grave lutto per Sara Ricci proviene da Gossip e Tv.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntate dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019: Convinto che il suo interesse per Adele possa essere ricambiato, Renato non riesce a reprimere i sentimenti che prova per lei. Vittorio è ancora all’oscuro di quanto scoperto da Alex sulla sua relazione clandestina con Anita. Il rapporto tra Marina e Fabrizio si fa sempre più stretto. Molto provata da quello che ha scoperto sul conto di ...

Un Posto al sole : Davide Devenuto - interprete di Andrea - si prenderà una pausa dal set : Davide Devenuto è uno dei volti storici di Un posto al sole, dove interpreta il simpatico Andrea Pergolesi da circa quindici anni. Attivo quasi quotidianamente nelle trame della soap partenopea, dove in questo periodo rappresenta il punto di riferimento maschile per la piccola Mia, il personaggio di Andrea in futuro potrebbe lasciare il Vulcano dove lavora insieme alla compagna Arianna. L'annuncio è stato dato proprio dal suo interprete, Davide ...

Un Posto al sole anticipazioni : ALEX scopre TUTTO e vuole lasciare Palazzo Palladini : Amori giovanili in crisi (e che crisi!) nelle prossime puntate di Un posto al sole, con ALEX Parisi (Maria Maurigi) decisa a fare tabula rasa degli ultimi mesi della sua vita. Ecco tutti i dettagli. Già vi abbiamo anticipato che ALEX lascerà Vittorio (Amato D’Auria) e – come si era immaginato – ciò avverrà sull’onda di una scoperta sconvolgente: la ragazza capirà infatti che il suo boyfriend intrattiene una relazione ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2019 : Alex scopre che Anita lavora in radio con Vittorio : Mentre Mariella e Lollo si trasferiscono da Guido mentre Alex scopre che Anita ha iniziato a lavorare in radio con Vittorio.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 24 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5337 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 24 settembre 2019: Finalmente giunge il momento nel quale Mariella (Antonella Prisco) e Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) si trasferiscono da Guido (Germano Bellavia), ma le cose vanno diversamente dal previsto… Mia (Ludovica Nasti) si rende conto di cosa sta succedendo alla sua famiglia e deve decidere come comportarsi… Alex (Maria Maurigi) scopre che la novità che ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 23 – 27 settembre 2019 : Titti Nuzzolese, Ludovica Nasti e Maria Maurigi in Un Posto al Sole Ad Un Posto al Sole non c’è mai un attimo di pace. Lo sa bene Alex, il personaggio interpretato da Maria Maurigi, alle prese con la madre Rosaria (Titti Nuzzolese), rimasta sconvolta dal ritorno in città del padre di Alex e Mia (Ludovica Nasti). L’uomo ha, infatti, cambiato sesso ed ora si fa chiamare Carla (Vittoria Schisani). Una svolta “transgender” ...

Un Posto al sole : Davide Devenuto si prende una pausa : Un posto al sole: lo storico Andrea Pergolesi sceglie di fermarsi Un posto al sole. Sono tanti i personaggi storici di Un posto al sole che, chi lo segue da anni, ha imparato a conoscere come non mai. Capita di sentirseli, addirittura, come parte della famiglia. Dispiace, a volte, quando qualcuno di questi scompare definitivamente […] L'articolo Un posto al sole: Davide Devenuto si prende una pausa proviene da Gossip e Tv.

Un Posto al sole anticipazioni : RENATO si illude su ADELE ma… : Un “sogno d’amore” si sta facendo strada ormai da settimane nella narrazione di Un posto al sole: è quello di RENATO (Marzio Honorato) che, nonostante sia fidanzato da molto tempo con Nadia (Magdalena Grochowska), è sempre più attratto da ADELE (Sara Ricci), la madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Quella del Poggi senior verso la signora Picardi sembrava una semplice simpatia dovuta alla stima, ma ben presto – come vi ...

Un Posto al Sole Trame dal 23 al 27 settembre 2019 : Alex scopre la verità su Vittorio : Le Trame della soap napoletana per la quarta settimana di settembre vedranno Alex ancora alle prese con le pressioni dei suoi genitori. La ragazza scoprirà però la verità su Vittorio.